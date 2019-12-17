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Городская акция «Творю. Чувствую. Живу» проведена в Бресте

18.12.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

17.12.2019 года с 10.00 до 14.00 на базе ГУО «Средняя школа № 31 г. Бреста» для учащихся средних школ № 31 и № 22 была проведена городская акция «Творю. Чувствую. Живу» по реализации профилактических проектов «Мой выбор - жить с позитивом!», «Правильная осанка - залог здоровья», «Школьное питание - здоровое и рациональное!».

Городская акция «Творю. Чувствую. Живу» проведена в Бресте

В открытии акции приняли участие Андрей Андреевич Филанович, заместитель председателя Брестского городского исполнительного комитета, Евгения Вячеславовна Уткина, заместитель главного врача ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» и Ирина Алексеевна Бортновская, директор ГУО «Средняя школа № 31 г. Бреста».

Городская акция «Творю. Чувствую. Живу» проведена в Бресте

Сегодня школа превратилась в большую лабораторию здоровья... Ребята имели возможность проконсультироваться у специалистов организаций здравоохранения по вопросам определения уровня индивидуального стресса (у психолога); профилактики зависимостей (у врача-нарколога); психических заболеваний (у врача-психотерапевта); нарушений осанки и сколиоза (у врача ортопеда-травматолога), неврологических заболеваний (у врача-невролога); укрепления здоровья детей и подростков (у врача-педиатра).

Городская акция «Творю. Чувствую. Живу» проведена в Бресте

В школе работал пункт диагностики здоровья, где учащиеся могли измерить давление, провести расчёт индекса массы тела, сделать электрокардиограмму. Живой интерес у учащихся одиннадцатых классов 31 и 22 школ вызвала лекция врача-нарколога УЗ «Брестский областной наркологический диспансер» Владислава Игоревича Прецкайло.

Городская акция «Творю. Чувствую. Живу» проведена в Бресте

Заведующая отделом общественного здоровья ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии» Жанна Федоровна Харитонюк рассказала учащимся II-III классов об основах рационального питания. Для ребят был продемонстрирован видеоролик о пользе питания и ежедневной физической активности.

Городская акция «Творю. Чувствую. Живу» проведена в Бресте

Огромную пользу восьмиклассники средней школы №31 вынесли с занятия арт-терапии, проведенного врачом-психотерапевтом филиала Брестской городской детской поликлиники №2 УЗ «Брестская центральная поликлиника» Алесей Сергеевной Ворончук, учащиеся восьмых классов 22 школы смогли расслабиться и раскрыть в себе новый потенциал на сказкотерапии, которую провел психолог центра дружественного подростка «Вместе» УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1» Ирина Николаевна Омелюк.

Очень заинтересовала всех присутствующих выставка-демонстрация спектра услуг православного молодёжного движения Брестской Епархии в защиту традиционных семейных ценностей, выставка продуктов здорового питания с дегустацией КУПТП «Комбинат общественного питания», ОАО «Экзон», выставка витаминов, лекарственных препаратов и минеральных комплектов Брестского РУП «Фармация», также возможность получения информационно-образовательных материалов по профилактике стрессов, потребления психоактивных веществ, вопросам здорового образа жизни.

Городская акция «Творю. Чувствую. Живу» проведена в Бресте

В конце мероприятия был проведен социологический опрос посетителей акции, мнение было однозначным: «Проведение такой акции очень актуально и полезно для учащихся разных возрастных категорий и взрослых, теперь действительно хочется «Творить. Чувствовать. Жить».

В акции приняло участие 520 учащихся.

 
Теги: Брест
 
 
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  17.12.2019 года с 10.00 до 14.00 на базе ГУО «Средняя школа № 31 г. Бреста» для учащихся средних школ № 31 и № 22 была проведена городская акция «Творю. Чувствую. Живу» по...
 
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