Oops! У могилевского дедушки прямо в автобусе из одежды выпал... обрез

После отправления от остановки «ул. Островского» у пенсионера из одежды выпал обрез ружья. Среагировали двое попутчиков: один мужчина подобрал оружие, а несовершеннолетний парень позвонил в милицию.













Все трое вышли на ближайшей остановке. Пассажир с обрезом направился во дворы (позже выяснилось, чтобы передать находку правоохранителям), а пенсионер и подросток пошли за ним. При этом юноша оставался на телефонной связи с дежурным милиционером и сообщал о передвижении.





В итоге ружье было передано ближайшему наряду Департамента охраны МВД. К тому моменту хозяин обреза уже ехал домой, не желая участвовать в разбирательстве. Однако через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили его личность. Сделать это помог мобильный телефон, который дедушка забыл в автобусе.





Как выяснилось, владельцем оружия оказался 74-летний могилевчанин. С его слов, он приобрел обрез около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку все время хранил в деревне, где периодически использовал для охоты. Теперь решил перевезти ружье в квартиру.





В сельском доме могилевчанина также были найдены патроны и порох.





В настоящее время обрез ружья направлен на экспертизу. От ее результатов будет зависеть, к какой ответственности будет привлечен пенсионер.