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Общественный транспорт в Пинске будет работать по особому расписанию в новогодние праздники
18.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
31 декабря городские автобусы будут следовать по расписанию рабочего дня. При этом, время окончания обслуживания всех маршрутов, в том числе экспрессного№ 10Э – 23.30.
1 января – обслуживание маршрутов будет производиться по расписанию воскресенья с некоторыми изменениями:
По заявкам предприятий, учреждений, организаций могут быть организованы дополнительные рейсы на конкретных маршрутах.
2, 5, 6 и 7 января городской общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья.
3 и 8 января – по расписанию рабочего дня.
4 января – рейсы 1-й смены (в среднем до 14.00) будут выполняться по расписанию рабочего дня, второй смены (в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня (субботы). При этом, обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня, обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня.
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