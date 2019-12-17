Общественный транспорт в Пинске будет работать по особому расписанию в новогодние праздники

Источник материала: Полесская правда



В связи с праздничными днями 1, 2 и 7 января и переносом рабочего дня с понедельника, 6 января, на субботу, 4 января, обслуживание городских маршрутов ОАО «Пинский автобусный парк» с 31 декабря по 8 января изменится. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОАО «Пинский автобусный парк».

31 декабря городские автобусы будут следовать по расписанию рабочего дня. При этом, время окончания обслуживания всех маршрутов, в том числе экспрессного№ 10Э – 23.30.

1 января – обслуживание маршрутов будет производиться по расписанию воскресенья с некоторыми изменениями:

на всех городских маршрутах до 14.00 увеличивается интервал движения. ВНИМАНИЕ! В 1-ю смену (в среднем до 14:00) рейсы будут выполняться по отдельному, новогоднему расписанию, о котором мы сообщим дополнительно. Расписание также будет размещено на сайте Пинского автобусного парка».

В 1-ю смену (в среднем до 14:00) рейсы будут выполняться по отдельному, новогоднему расписанию, о котором мы сообщим дополнительно. Расписание также будет размещено на сайте Пинского автобусного парка». на маршрутах №№ 3, 3А, 17, 25 (кладбище д. Посеничи), 27, 31 (кладбище д. Торгошицы), 34, 36Э и 47 отменяются все рейсы.

По заявкам предприятий, учреждений, организаций могут быть организованы дополнительные рейсы на конкретных маршрутах.

2, 5, 6 и 7 января городской общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья.

3 и 8 января – по расписанию рабочего дня.

4 января – рейсы 1-й смены (в среднем до 14.00) будут выполняться по расписанию рабочего дня, второй смены (в среднем с 14.00) – по расписанию выходного дня (субботы). При этом, обслуживание маршрутов №№ 16, 17, 18, 19, 26, 28, 29, 33, 44, 47 будет производиться по расписанию рабочего дня в течение всего дня, обслуживание маршрутов № 25 (кладбище д. Посеничи) и № 31 (кладбище д. Торгошицы) – по расписанию выходного дня в течение всего дня.

Напомним, что стал известен график работы пригородных и междугородных автобусов в новогодние праздники .

В предновогодние дни автобусные рейсы между Пинском и Москвой станут ежедневными, а рейсы в Варшаву отменят .

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