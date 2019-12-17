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В Минске назначили нового главного архитектора

18.12.2019 17:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске назначили нового главного архитектора
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Радченко была назначена на должность летом 2019 года.

Ольга Радченко окончила с красным дипломом Минский архитектурно-строительный техникум, а в 2000 году — БНТУ. После окончания вуза работала в «Минскпроекте», начав с должности архитектора. К 2014 году она стала заведующей группой проектного коммунального унитарного предприятия «Минскпроект». С 2014 по 2018 гг. Ольга Радченко исполняла обязанности главного архитектора проектов предприятия.

В Минске назначили нового главного архитектора За взятку задержан главный архитектор Минска

Как сообщала газета «На стройках Минска», по итогам 2016 года ее группа была названа лучшей в «Минскпроекте» за оперативную разработку архитектурного проекта научно-производственной базы РУП «Криптотех» Гознака. Здание будет построено по улице Скорины в Минске. 

Позже группа под руководством Радченко работала над внешним обликом и интерьерами жилого комплекса «Липень» в поселке Восточный.

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича задержали 16 марта по подозрению в получении взятки. В мае на этот пост пришел Алексей Мартынов, который пробыл в должности меньше месяца. Как рассказывали источники, размер дохода на этой должности оказался несоизмерим с ответственностью. Пост предлагали еще нескольким людям, но они отказались.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Должность заняла Ольга Радченко - заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
 
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