Слуцк присоединится к акции «Сохрани символ праздника»

Источник материала: Слуцк Город





Фото: МЛЫН

20 декабря стартует акция “Сохрани символ праздника”. Она пройдет во всех населенных пунктах Беларуси с численностью населения больше 30 тысяч человек. Присоединится к ней и Слуцк, сообщает МЛЫН.BY.

В рамках акции покупателям предлагают вместо срубленной елки купить новогоднее дерево в кадке, сохранить его до весны и высадить либо на собственном приусадебном участке, либо в ближайшем лесничестве в период акции «Неделя леса», которая пройдет в апреле.

— С каждым годом ели в кадках становятся все более популярными у жителей нашего региона. В этом году мы подготовили к продаже около 150 таких новогодних деревьев, — отметил заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» Александр Жилко.

Приобрести елку в кадке можно в любом лесничестве Слуцкого лесхоза, дерево высотой до метра обойдется в 26 рублей. Продавать ели в кадках будут и на елочных базарах, там цена на них будет чуть выше — 30 рублей. Каждому покупателю вручат памятку по уходу за новогодним деревом.