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В пункте пропуска «Каменный Лог» у москвички в авто нашли дуэльный пистолет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе у россиянки нашли дуэльный пистолет.
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Транспортное средство въезжало из Литвы по «зеленому» коридору.
Владелица автомобиля пояснила, что работает в театре сценаристом, а пистолет – это сценический реквизит.
Обнаруженный предмет изъят для проведения экспертизы. Начата проверка.
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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе у россиянки нашли дуэльный пистолет. По информации Госпогранкомитета, происшествие случилось 17 декабря в...
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