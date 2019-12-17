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В пункте пропуска «Каменный Лог» у москвички в авто нашли дуэльный пистолет

18.12.2019 16:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе у россиянки нашли дуэльный пистолет.  

По информации Госпогранкомитета, происшествие случилось 17 декабря в пункте пропуска «Каменный Лог». В автомобиле Volvo под управлением 40-летней москвички нашли предмет, внешне схожий с капсюльным дуэльным пистолетом.  

Транспортное средство въезжало из Литвы по «зеленому» коридору.  

В пункте пропуска «Каменный Лог» у москвички в авто нашли дуэльный пистолет
Фото: Госпогранкомитет  

Владелица автомобиля пояснила, что работает в театре сценаристом, а пистолет – это сценический реквизит.  

Обнаруженный предмет изъят для проведения экспертизы. Начата проверка.

Ранее в «Каменном Логе» задержали две картины известного художника (читать далее).

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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе у россиянки нашли дуэльный пистолет.   По информации Госпогранкомитета, происшествие случилось 17 декабря в...
 
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