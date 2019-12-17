ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело Шеремета: в Раде готовят создание специальной следственной комиссии

18.12.2019 17:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В январе 2020 года в Верховной Раде Украины может заработать временная следственная комиссия по вопросам расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета.


Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом РБК-Украина сообщил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, сейчас в парламенте собирают документы для создания такой комиссии. Денис Монастырский также добавил, что  специальная депутатская следственная комиссия будет разбираться в деле убийства Павла Шеремета.

«Я думаю, если подготовятся документы, то в январе месяце вопрос будет вынесен в зал», — рассказал Монастырский.

Отдельно народный депутат подчеркнул, что у депутатов есть много вопросов относительно расследования дела: 

«Из того, что я услышал, осталось достаточно вопросов, которые я надеюсь, что ВСК сможет исследовать. Много видим нестыковок в тех материалах, которые были озвучены на пресс-конференции».


Как сообщалось ранее, военный и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), которого накануне Печерский суд Киева отправил за решетку на 2 месяца, отказывается давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по причине предвзятости следствия.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе 2020 года в Верховной Раде Украины может заработать временная следственная комиссия по вопросам расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске назначили нового главного архитектора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика