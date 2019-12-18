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Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как работает современное телевидение, что больше цепляет зрителя и каковы особенности создания современного контента новостей? Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий встретился со студентами Могилевского госуниверситета.
Разговор получился достаточно живым. Так, будущие журналисты просили поделиться секретами телевизионной кухни. Например, интересовались, как репортёрам СТВ удается конкурировать с интернет-блогерами, и в целом развитием и перспективами современной журналистики.
Валерия Грамович, студентка 2 курса историко-филологического факультета МГУ им. А. Кулешова:
Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу:
В университете учится почти 5 тысяч студентов, более 500 – иностранные, по трём десяткам специальностей. Это не только будущие педагоги, но и юристы, журналисты, экономисты. Со 2020 года учебное заведение предложит и новые. Среди них фармакология и информационные системы.
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Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве
Новости Беларуси. Как работает современное телевидение, что больше цепляет зрителя и каковы особенности создания современного контента новостей? Генеральный...
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