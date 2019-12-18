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Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве

18.12.2019 16:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как работает современное телевидение, что больше цепляет зрителя и каковы особенности создания современного контента новостей? Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Игорь Луцкий встретился со студентами Могилевского госуниверситета.  

Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве

Разговор получился достаточно живым. Так, будущие журналисты просили поделиться секретами телевизионной кухни. Например, интересовались, как репортёрам СТВ удается конкурировать с интернет-блогерами, и в целом развитием и перспективами современной журналистики.   

Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве

Валерия Грамович, студентка 2 курса историко-филологического факультета МГУ им. А. Кулешова: 
У нас специальность – печатные СМИ. Наши студенты часто снимают видеоматериалы, работаем за кадром, в кадре. И, когда мы вчера узнали, что к нам приедет генеральный директор СТВ, мы сказали: «Классно, можно будет задать классные вопросы».   

Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мне очень приятно сегодня быть в университете, в Могилеве. Посмотрев в музее, сколько талантливых людей вышло отсюда, я даже не сомневаюсь в том, что здесь есть кадры, которые будут работать на «Столичном телевидении» и не только. Ведь земля богата талантами, главное – их суметь найти.    

Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу:
Сегодня как раз будет полезно студентам услышать о том, что мы смогли сделать для развития нашей родины. Нам очень важно услышать, что же их волнует, и постараться ответить на их вопросы.

Суметь найти таланты. Генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» встретился со студентами в Могилёве

В университете учится почти 5 тысяч студентов, более 500 – иностранные, по трём десяткам специальностей. Это не только будущие педагоги, но и юристы, журналисты, экономисты. Со 2020 года учебное заведение предложит и новые. Среди них фармакология и информационные системы.   

Люди в материале: Игорь Луцкий, Валерия Грамович
 
Теги: Новости, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Как работает современное телевидение, что больше цепляет зрителя и каковы особенности создания современного контента новостей? Генеральный...
 
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