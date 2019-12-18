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В Бресте открылась выставка «Рождественские мелодии». В основном она про Новый год
19.12.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18 декабря в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась
Как мечтают провести праздник дети 8 – 9 лет? Они видят и создают сказку. Дед Мороз и Снегурочка, зимние забавы со снежками и Снеговиками, матушка Метель и резные снежинки…
Любимые учителя Л. Г. Леонович и К. Г. Штык учат и помогают расцветить мир красками, акварелью и гуашью, повторить резные формы снежинки ножницами на бумаге, придумать и украсить игрушками новогоднюю елку.
А выставочный зал «Спасенных художественных ценностей» вместе со Школой искусств дарит художникам первую в их жизни выставку, а зрителям - праздничное настроение.
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18 декабря в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Рождественские мелодии». 50 из 100 юных художников развивающей студии «Юный...
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