В Бресте открылась выставка «Рождественские мелодии». В основном она про Новый год

Источник материала: Виртуальный Брест

18 декабря в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Рождественские мелодии». 50 из 100 юных художников развивающей студии «Юный художник» Брестской детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева рассказали зрителям про самый волшебны праздник – Новый Год.





Как мечтают провести праздник дети 8 – 9 лет? Они видят и создают сказку. Дед Мороз и Снегурочка, зимние забавы со снежками и Снеговиками, матушка Метель и резные снежинки…





Любимые учителя Л. Г. Леонович и К. Г. Штык учат и помогают расцветить мир красками, акварелью и гуашью, повторить резные формы снежинки ножницами на бумаге, придумать и украсить игрушками новогоднюю елку.





А выставочный зал «Спасенных художественных ценностей» вместе со Школой искусств дарит художникам первую в их жизни выставку, а зрителям - праздничное настроение.