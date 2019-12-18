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В Бресте открылась выставка «Рождественские мелодии». В основном она про Новый год

19.12.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18 декабря в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Рождественские мелодии». 50 из 100 юных художников развивающей студии «Юный художник» Брестской детской школы изобразительных искусств им. А. А. Алонцева рассказали зрителям про самый волшебны праздник – Новый Год.

В Бресте открылась выставка «Рождественские мелодии». В основном она про Новый год

Как мечтают провести праздник дети 8 – 9 лет? Они видят и создают сказку. Дед Мороз и Снегурочка, зимние забавы со снежками и Снеговиками, матушка Метель и резные снежинки…

В Бресте открылась выставка «Рождественские мелодии». В основном она про Новый год

Любимые учителя Л. Г. Леонович и К. Г. Штык учат и помогают расцветить мир красками, акварелью и гуашью, повторить резные формы снежинки ножницами на бумаге, придумать и украсить игрушками новогоднюю елку.

В Бресте открылась выставка «Рождественские мелодии». В основном она про Новый год

А выставочный зал «Спасенных художественных ценностей» вместе со Школой искусств дарит художникам первую в их жизни выставку, а зрителям - праздничное настроение.

 
 
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  18 декабря в филиале «Спасенные художественные ценности» открылась выставка «Рождественские мелодии». 50 из 100 юных художников развивающей студии «Юный...
 
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