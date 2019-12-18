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Елка из колбасы: оригинальные новогодние деревья появились в Гродно
19.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском Гродно появилась аллея с необычными елками. Больше 40 дизайнерских красавиц, созданных местными предприятиями, установили в парке Жилибера, передает телеканал «МИР 24».
На праздничном дереве от музыкального колледжа в качестве игрушек висят старые грампластинки. А один из банков соорудил новогоднюю красавицу из золотых слитков. Правда, ненастоящих.
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Компании украсили свои деревья, используя собственные продукты – металл, бумагу, дерево и многое другое.
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