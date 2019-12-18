Минчанин пообещал год бегать каждый день. Как думаете, справится?

Источник материала: Tut.by

Минчанин Виталий Радюк дал себе обещание: в течение года бегать каждый день. Слово он держит уже два месяца (и твердо намерен не сдаваться еще десять), а отчеты о своих пробежках регулярно публикует в инстаграме. GO.TUT.BY поговорил с парнем о том, чего можно добиться, взявшись за такой челлендж.



Фото: instagram.com/vitalya_radyck

Виталий раньше играл в баскетбол, а сейчас совмещает сразу две работы: главного тренера в студии здорового тела «Медуза» и тренера по общей физической подготовке детской гандбольной команды «Горизонт».

В октябре Виталий услышал историю про американца, который бегал 365 дней подряд.

— Отчего-то это меня воодушевило. Я подумал: «Если тот парень смог, почему бы мне не попробовать?», — вспоминает Виталий. — Так я решил каждый день бегать хотя бы по 10 минут.

Вот уже два месяца минчанин исправно выходит на пробежки в парк. Бегает не просто так — а в полезном для сердца темпе. Тем более что 10 минут — не экстремальная нагрузка, а в удовольствие. Остановиться сложно, так что, если есть возможность, Виталий перевыполняет свою норму длительности тренировки.

— Но с учетом того, что у меня две работы и ребенок, найти время для пробежки не так просто. Примерно два раза в неделю мои пробежки проходят так: в 11 вечера я укладываю спать ребенка — и обуваю кроссовки. Или, например, в прошлые выходные мы 12 часов провели в машине, пока доехали из Минска в Вильнюс — но после этого я вышел на пробежку. На обратной дороге я побежал, как только пересекли белорусскую границу: отъехали чуть-чуть, я вышел из машины — и трусцой вдоль дороги.



Фото: instagram.com/vitalya_radyck

Результат от таких тренировок Виталий уже ощутил: проходил тестирование на диагностическом аппарате, который отслеживает здоровье сердца. До начала ежедневных пробежек его показатель был около 90 баллов из 100. А спустя месяц — 100 из 100.

— Польза от такого челленджа большая. Улучшится фигура (если параллельно следить за питанием). Разовьешь дисциплину. И станешь увереннее в себе, потому что каждый день справляешься с важной задачей, — перечисляет тренер.

На тренировки он уже мотивировал своего приятеля, который живет на Кипре: тот присоединился к Виталию на второй день челленджа — и честно держится до сих пор. А вот жена, признается минчанин, идею поначалу совсем не оценила:

— Моя жена — гандболистка и сейчас играет в Южной Корее. Она сразу сказала: не будь она профессиональной спортсменкой, вряд ли бы бегала каждый день для себя. Но сейчас видит, что я не сдаюсь и мне это нравится, так что изменила свое отношение. Но я и не ищу большой поддержки от других: бегаю для себя.

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