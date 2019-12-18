Контроль будет! МАРТ решит, что будет с UBER и «ЯНДЕКС.ТАКСИ» в Беларуси

Об этом в неофициальном комментарии Office Life рассказал один из сотрудников Транспортной инспекции.

Нелегальный извоз будет караться конфискацией транспортных средств и штрафом в размере 100 базовых величин.





Если Uber и «Яндекс.Такси» признаны диспетчером такси, у них должны быть отношения с перевозчиками — юрлицами или ИП, имеющими в штате водителей, которые работают на основании трудовых договоров, контрактов. Сегодня большинство водителей работают по договорам подряда. Это предстоит изменить. Но сама Транспортная инспекция трудовые отношения не контролирует — это компетенция Минтруда.





По оценке Транспортной инспекции, поскольку официально договоры подряда не запрещены, Uber и «Яндекс.Такси» не сильно нарушают законодательство. Тем не менее решение по ним будет принимать МАРТ, куда направлены необходимые материалы проверок.





Гораздо строже Транспортная инспекция намерена подойти к компаниям, которые предлагают аренду автомобилей с экипажем.













Напомним, по мнению Минтранса, такие компании размещают на своих сайтах, интернет-сервисах недействительную информацию, содержащую притворные договоры по аренде транспортных средств с экипажем и ложно указывающую на тот факт, что любое лицо, осуществившее заказ посредством интернет-сервиса, заключило договор аренды транспортного средства с экипажем путем присоединения к публичной оферте, размещенной на сайте.









Сайт одного такого крупного перевозчика будет в ближайшее время заблокирован.





Минтранс 4 декабря публично высказался о том, что признает компании под брендами Uber, «Яндекс.Такси», MAXIM, «7220» и т. д. диспетчерами такси. А водителей, осуществляющих перевозки под брендами этих диспетчеров такси, — перевозчиками автомобилями-такси. В связи с этим автомобили-такси и водители автомобилей-такси должны соответствовать требованиям Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совмина № 972.





В соответствии с Правилами, диспетчер такси не осуществляет передачу заказа на выполнение автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси лицам, не заключившим с ним договор об оказании услуг диспетчера такси.











