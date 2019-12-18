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Контроль будет! МАРТ решит, что будет с UBER и «ЯНДЕКС.ТАКСИ» в Беларуси

19.12.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оценивая бизнес Uber и «Яндекс.Такси», транспортная инспекция Минтранса будет контролировать выполнение пункта 162 Правил автомобильных перевозок пассажиров, которым установлены обязанности для диспетчеров такси.

Об этом в неофициальном комментарии Office Life рассказал один из сотрудников Транспортной инспекции.
Нелегальный извоз будет караться конфискацией транспортных средств и штрафом в размере 100 базовых величин.

Если Uber и «Яндекс.Такси» признаны диспетчером такси, у них должны быть отношения с перевозчиками — юрлицами или ИП, имеющими в штате водителей, которые работают на основании трудовых договоров, контрактов. Сегодня большинство водителей работают по договорам подряда. Это предстоит изменить. Но сама Транспортная инспекция трудовые отношения не контролирует — это компетенция Минтруда.

По оценке Транспортной инспекции, поскольку официально договоры подряда не запрещены, Uber и «Яндекс.Такси» не сильно нарушают законодательство. Тем не менее решение по ним будет принимать МАРТ, куда направлены необходимые материалы проверок.

Гораздо строже Транспортная инспекция намерена подойти к компаниям, которые предлагают аренду автомобилей с экипажем.



Напомним, по мнению Минтранса, такие компании размещают на своих сайтах, интернет-сервисах недействительную информацию, содержащую притворные договоры по аренде транспортных средств с экипажем и ложно указывающую на тот факт, что любое лицо, осуществившее заказ посредством интернет-сервиса, заключило договор аренды транспортного средства с экипажем путем присоединения к публичной оферте, размещенной на сайте.


Сайт одного такого крупного перевозчика будет в ближайшее время заблокирован.

Минтранс 4 декабря публично высказался о том, что признает компании под брендами Uber, «Яндекс.Такси», MAXIM, «7220» и т. д. диспетчерами такси. А водителей, осуществляющих перевозки под брендами этих диспетчеров такси, — перевозчиками автомобилями-такси. В связи с этим автомобили-такси и водители автомобилей-такси должны соответствовать требованиям Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением Совмина № 972.

В соответствии с Правилами, диспетчер такси не осуществляет передачу заказа на выполнение автомобильных перевозок пассажиров автомобилями-такси лицам, не заключившим с ним договор об оказании услуг диспетчера такси.
 
 
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Оценивая бизнес Uber и «Яндекс.Такси», транспортная инспекция Минтранса будет контролировать выполнение пункта 162 Правил автомобильных перевозок пассажиров,...
 
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