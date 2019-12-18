Обзор популярных Smart телевизоров: цены, отзывы и характеристики

Источник материала: Tut.by

Современные телевизоры с технологией Smart обладают большим набором характеристик и функций, однако наиболее значимый параметр умных телевизоров — операционная система. Именно от ОС зависит функционал устройства, легкость в использовании и доступные для установки приложения.

Мировые бренды используют 3 основные операционные системы:

— ОС Tizen принадлежит компании Samsung . Главное преимущество системы — удобный интерфейс и выбор видеоприложений для установки. Недостаток — установленные разработчиками программы, удалить которые невозможно.

— WebOS разработка LG . Система отличается от аналогов проработанным функционалом, многозадачностью и сервисом для скачивания приложений — LG Store.

— Android TV — наиболее популярная операционная система. Ее достоинство заключается в возможности скачивания приложений с Google Play и поддержки технологии Chromecast, которая позволяет синхронизировать телевизор с мобильными устройствами. Удобство интерфейса зависит от конкретной модели телевизора.

Android TV до сих пор остается универсальной технологией для умных телевизоров .

Помимо базовых характеристик (диагональ экрана, качество матрицы, акустической системы, технологии изготовления дисплея) также важно наличие дополнительных функций:

— Поддержка Wi-Fi. Функция подключения устройства к сети Wi-Fi. Следует проверить наличие WLAN-порта для подключения телевизора к Wi-Fi-роутеру напрямую.

— Порты USB. Разъемы для подключения жестких дисков, флешек, компьютерных компонентов.

— Количество портов HDMI. Рекомендуемая версия HDMI — 2. 0. Количество портов — 2, 3 и более. Разъемы предназначены для подключения игровых консолей, акустических систем и медиаплеера.

— Управление со смартфона.

Популярные модели Smart телевизоров среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

Xiaomi Mi TV

Модель Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5″ (2019)

— Разрешение модели TFT IPS-панели З840×2160 пикселей.

— Технология подсветки — Direct-Lit.

— Оболочка PatchWall ОС системы позволяет самостоятельно подбирать контент для пользователя на основе уже просмотренного материала.

— В комплект входит пульт с голосовым управлением.

— 4-х ядерный процессор Amlogic c Cortex-A5Зx4 и графический процессор Mali-450 GPU обеспечивает устройство повышенной производительностью и скоростью обработки данных.

— Дополнительные 2 ГБ оперативной памяти DDR4 и 8 ГБ флеш-памяти дают возможность пользователю избегать различных задержек и сбоев в системе в процессе управления телевизором.

— Динамики передают качественный и объемный звук, а также поддерживают Dolbу audio и DTS.

— Для подключения дополнительных устройств присутствуют USB-порты. Остальные разъемы соответствуют современным технологиям.

LG

LG 50UM7300 50″ (2019) — технологичная модель, стоимость которой начинается от 1200 BYN в этом сезоне. Обеспечивает пользователи всеми необходимыми функциями для выхода в интернет и подключения дополнительных устройств.

— 3840×2160 пикселей (Ultra HD), что дает возможность зрителю просматривать контент в хорошем качестве без возможных задержек.

— Платформа работает на современной WebOS 4.5.

— Интерфейс приятный и удобный. Осваивается на интуитивном уровне.

— Для удобства функционал обладает браузером, проигрывателем и магазином контента LG.

— В комплекте идет универсальный пульт с функцией управления голосом.

Samsung

SAMSUNG UE43NU7090U 43″ (2018) — обновленная модель от производителя Samsung, количество пикселей в которой в 4 раза больше, чем у FHD устройств. Стоимость модели начинается от 835 BYN в этом сезоне.

— Технология Local Dimming обеспечивает пользователя качественным изображением, прорабатывая отдельно каждый пиксель.

— Платформа работает на ОС Tizen.

— Браузер анализирует просмотренный контент пользователя и подбирает ему похожие материалы.

— В системе установлен Samsung Cloud, позволяющий загружать медиафайлы в «облако» и отправлять их на другие устройства.

— Также есть функция передачи фото на экран телевизора.

— Декодеры аудио Dolbу Digital создают объемный и качественный звук при просмотре контента или игр.

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