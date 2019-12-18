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Обзор популярных Smart телевизоров: цены, отзывы и характеристики

19.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Современные телевизоры с технологией Smart обладают большим набором характеристик и функций, однако наиболее значимый параметр умных телевизоров — операционная система. Именно от ОС зависит функционал устройства, легкость в использовании и доступные для установки приложения.

Мировые бренды используют 3 основные операционные системы:

— ОС Tizen принадлежит компании Samsung. Главное преимущество системы — удобный интерфейс и выбор видеоприложений для установки. Недостаток — установленные разработчиками программы, удалить которые невозможно.
— WebOS разработка LG. Система отличается от аналогов проработанным функционалом, многозадачностью и сервисом для скачивания приложений — LG Store.
— Android TV — наиболее популярная операционная система. Ее достоинство заключается в возможности скачивания приложений с Google Play и поддержки технологии Chromecast, которая позволяет синхронизировать телевизор с мобильными устройствами. Удобство интерфейса зависит от конкретной модели телевизора.

Android TV до сих пор остается универсальной технологией для умных телевизоров.

Помимо базовых характеристик (диагональ экрана, качество матрицы, акустической системы, технологии изготовления дисплея) также важно наличие дополнительных функций:

— Поддержка Wi-Fi. Функция подключения устройства к сети Wi-Fi. Следует проверить наличие WLAN-порта для подключения телевизора к Wi-Fi-роутеру напрямую.
— Порты USB. Разъемы для подключения жестких дисков, флешек, компьютерных компонентов.
— Количество портов HDMI. Рекомендуемая версия HDMI — 2. 0. Количество портов — 2, 3 и более. Разъемы предназначены для подключения игровых консолей, акустических систем и медиаплеера.
— Управление со смартфона.

Популярные модели Smart телевизоров среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

Xiaomi Mi TV

Модель Xiaomi Mi TV 4A 32 T2 31.5″ (2019)

— Разрешение модели TFT IPS-панели З840×2160 пикселей.
— Технология подсветки — Direct-Lit.
— Оболочка PatchWall ОС системы позволяет самостоятельно подбирать контент для пользователя на основе уже просмотренного материала.
— В комплект входит пульт с голосовым управлением.
— 4-х ядерный процессор Amlogic c Cortex-A5Зx4 и графический процессор Mali-450 GPU обеспечивает устройство повышенной производительностью и скоростью обработки данных.
— Дополнительные 2 ГБ оперативной памяти DDR4 и 8 ГБ флеш-памяти дают возможность пользователю избегать различных задержек и сбоев в системе в процессе управления телевизором.
— Динамики передают качественный и объемный звук, а также поддерживают Dolbу audio и DTS.
— Для подключения дополнительных устройств присутствуют USB-порты. Остальные разъемы соответствуют современным технологиям.

LG

LG 50UM7300 50″ (2019) — технологичная модель, стоимость которой начинается от 1200 BYN в этом сезоне. Обеспечивает пользователи всеми необходимыми функциями для выхода в интернет и подключения дополнительных устройств.

— 3840×2160 пикселей (Ultra HD), что дает возможность зрителю просматривать контент в хорошем качестве без возможных задержек.
— Платформа работает на современной WebOS 4.5.
— Интерфейс приятный и удобный. Осваивается на интуитивном уровне.
— Для удобства функционал обладает браузером, проигрывателем и магазином контента LG.
— В комплекте идет универсальный пульт с функцией управления голосом.

Samsung

SAMSUNG UE43NU7090U 43″ (2018) — обновленная модель от производителя Samsung, количество пикселей в которой в 4 раза больше, чем у FHD устройств. Стоимость модели начинается от 835 BYN в этом сезоне.

— Технология Local Dimming обеспечивает пользователя качественным изображением, прорабатывая отдельно каждый пиксель.
— Платформа работает на ОС Tizen.
— Браузер анализирует просмотренный контент пользователя и подбирает ему похожие материалы.
— В системе установлен Samsung Cloud, позволяющий загружать медиафайлы в «облако» и отправлять их на другие устройства.
— Также есть функция передачи фото на экран телевизора.
— Декодеры аудио Dolbу Digital создают объемный и качественный звук при просмотре контента или игр.

На площадке KUPI.TUT.BY можно посмотреть все модели Smart TV, а также предложения интернет-магазинов. На сайте также представлены характеристики каждого устройства, отзывы о них и ценовые предложения.

 
 
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