Источник материала: Новости Волковыска

В 2019 году на территории Гродненской области в автоавариях погибло 2 (0 в 2018 году) детей, 22 (21 в 2018) ребенка получили травмы и увечья.

По-прежнему наиболее тяжкие последствия фиксировались с участием несовершеннолетних пассажиров.

Госавтоинспекция с 20 по 29 декабря проводит акцию по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров «Сохрани ребенку будущее!»

В ходе неё сотрудники ГАИ уделят особое внимание соблюдению водителями правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, как личным транспортом, так и маршрутным, пассажирским, экскурсионным.

Помимо этого, будет проводиться разъяснительная работа среди населения, в трудовых коллективах и учреждениях образования, с доведением информации о состоянии детской аварийности, ее причинах и предпосылках.