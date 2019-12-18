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$9 тыс. пропали у туриста в столичном аквапарке. Подозреваемый задержан в Несвижском замке

19.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Иностранец, посетивший минский аквапарк, обнаружил пропажу из карманов оставленных в раздевалке джинсов 9 тысяч долларов и 900 белорусских рублей, сообщили в МВД.

тыс. пропали у туриста в столичном аквапарке. Подозреваемый задержан в Несвижском замке

“Гость немедленно обратился в милицию. Оперативники уголовного розыска Центрального РУВД Минска благодаря камерам видеонаблюдения установили круг лиц, которые могли быть причастны к хищению”, – рассказали милиционеры.

Первым правоохранители проверили 42-летнего мужчину, который приехал в Беларусь с семьей в турпоездку. Его задержали в Несвиже во время экскурсии по замку. “Он не стал отрицать свою причастность к пропаже денег, но пояснил, что взял только белорусские рубли, которые лежали на полу в кабинке”, – говорится в сообщении МВД.

Затем сыщики вышли на след 24-летнего уроженца Гомельщины, который тоже заходил в раздевалку. Он признался, что, увидев чужие брюки, проверил карманы и достал из них доллары.

Оба задержаны за кражу.

По закону о найденных вещах необходимо сообщить администратору учреждения или в милицию. Если в течение шести месяцев не будет установлен владелец, найденный предмет переходит в собственность нашедшего – такой порядок установлен статьей 229 Гражданского кодекса (Приобретение права собственности на находку).

Источник interfax.by


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Теги: Минск
 
 
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Иностранец, посетивший минский аквапарк, обнаружил пропажу из карманов оставленных в раздевалке джинсов 9 тысяч долларов и 900 белорусских рублей, сообщили
 
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