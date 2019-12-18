Полный обзор Xiaomi Mi Note 10 за 1399 рублей

Источник материала: Tut.by

Недавно в Беларуси стартовали продажи нового смартфона Xiaomi — Mi Note 10. Гаджет стоит 1399 рублей — это делает его одним из самых дорогих телефонов компании. Главная особенность девайса, по мнению производителя, крутая основная камера. Проверили, так ли это, и заодно рассказываем о других плюсах и минусах аппарата.





Где-то мы уже это видели

Xiaomi Mi Note 10 явно создавался под впечатлением от топового смартфона компании Huawei — P30 Pro. Устройства схожи как с передней, так и задней сторон корпуса.

Еще одна особенность Mi Note 10 — вес в 208 граммов. Из-за этого долго держать смартфон в руке может быть неудобно. Хотя серьезным просчетом назвать это, все-таки, вряд ли получится. Еще одна спорная деталь — невозможность установки карты памяти microSD. Производитель решил ограничиться встроенным хранилищем объемом в 128 ГБ. Но давайте честно: скорее всего, большинству пользователей этого хватит.





Впрочем, есть и плюсы. Например, в Mi Note 10 сохранили привычный 3,5-мм разъем для наушников — в топовых смартфонах сегодня это редкость. В комплект поставки входит и защитный чехол. В остальном эргономических проблем нет — аппаратом вполне можно управляться одной рукой.

А вот со сканером отпечатков пальцев в дисплее не все однозначно. При первоначальной настройке гаджет упорно отказывался разблокироваться по прикосновению — в редких случаях это получалось сделать, лишь приложив палец под определенным углом.





Но проблема ушла после обновления прошивки Mi Note 10 — теперь, как и в большинстве других устройств со схожими оптическими сенсорами — срабатывание происходит примерно за секунду.

Хороший дисплей

Субъективно, придираться к дисплею Mi Note 10 не хочется. В устройстве установлена AMOLED-матрица на 6,47 дюймов с разрешением Full HD+. Как правило, подобные дисплеи показывают более яркие и контрастные оттенки, чем есть на самом деле, но не в этом случае. «С завода» панель откалибрована на отображение чуть более спокойных тонов. При этом черный остается по-настоящему черным, и это — хорошо.





Конечно, под углом белый цвет начинает немного уходить в другие оттенки, но этому подвержены если и не все, то многие AMOLED-дисплеи, в том числе в других смартфонах (иногда даже более дорогих). Некоторые обозреватели в Сети также говорили, что из-за скруглений по краям панели иногда случаются фантомные нажатия — мы этого не заметили. А вот уровень максимальной яркости дисплея мог бы быть немного выше.

Достаточная, но не выдающая производительность

Еще раз напомним: в Беларуси Mi Note 10 будет продаваться за 1339 рублей (почти 600 евро). За эти деньги мы получаем устройство с 6 ГБ оперативной памяти и процессором Qualcomm Snapdragon 730G.

Точной такой же чип используется и в представленном недавно Xiaomi Redmi K30 (в LTE-версии), который в Китае продается примерно за 210 евро. Даже с учетом того, что при официальных поставках в Беларусь цена этого смартфона возрастет, разница все равно останется двукратной. Что помешало Xiaomi установить в Mi Note 10 более мощный чип топовой 800-ой линейки, непонятно.

Впрочем, о существенном недостатке мощности (кроме одного сценария, о нем чуть позже) говорить не приходится. По ощущениям смартфон достаточно быстрый, что подтверждают результаты синтетического теста AnTuTu:





Mi Note 10 работает на операционной системе Android 9 с фирменной оболочкой EMUI 11. Последняя, например, включает новомодный темный режим, который (в теории) позволяет экономить заряд аккумулятора. Наверняка аппарат обновится и до Android 10.

Два дня без подзарядки

Еще одна фишка девайса — батарея на 5260 мАч. Ожидаемо, поддерживается и ускоренная зарядка. Откровений в плане автономности не произошло — больше двух дней на одном заряде продержатся не получится. Но и это — хороший результат.

Важнее даже то, что к концу дня при интенсивном использовании гаджет вряд ли разрядится. Дополнительный «запас прочности» может пригодиться, например, в поездке. Из минусов — отсутствие беспроводной зарядки.

Также приводим результаты тестирования автономности Xiaomi Mi Note 10 известным ресурсом GSMArena. В нем смартфон набрал 95 часов. Для сравнения: результат iPhone 11 Pro Max — 102 часа, Galaxy Note10+ - 107 часов, Huawei P30 Pro — 100 часов. Интересно, что в названных выше аппаратах емкость аккумуляторов меньше (порядка 4000 мАч).

Камера на 108 Мп

Но больше всего во время анонса Mi Note 10 представители Xiaomi упирали на основную камеру — целых 108 Мп!

Компанию главному фотомодулю составляет еще два телефото-датчика с 2-кратным и 5-кратным зуммированием (12 Мп + 5 Мп), а также 20-мегапиксельная камера с широким углом обзора на 117 градусов и 2-мегапиксельный датчик для макросъемки. А еще в смартфон встроены ИИ-алгоритмы для автоматического улучшения фотографий, а также 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум.





Аналогов, кроме тех же Huawei P30 и P30 Pro в части фотографирования с увеличением, у Mi Note 10 в Беларуси практически нет. Да и в целом: устройство способно создавать снимки всех популярных сегодня сценариев.

Впрочем, необходимость в смартфоне фотомодуля с разрешением в 108 Мп спорна. В автоматическим режиме Xiaomi Mi Note 10 делает снимки в режиме 27 Мп, объединяя четыре соседних пикселя в один для захвата большего количестве света. В таком случае активируется ИИ и автоматический HDR.

Для фотографирования в режиме 108 Мп нужно переходить в специальный режим, в котором машинные алгоритмы не работают. Есть и еще одна особенность: на создание одного такого снимка уходит намного больше времени, особенно на стадии пост-обработки. Создается ощущение, что мощностей процессора Snapdragon 730G для этого слегка не хватает.

Об этом косвенно говорит и то, что 108-мегапиксельный фотодатчик Samsung ISOCELL Bright HMX, используемый в смартфоне, может вести запись видео в разрешении 6K на скорости в 30 кадров в секунду. Но при этом Mi Note 10 может снимать максимум в 4K. Наверняка, это — аппаратное ограничение со стороны процессора. А еще во время записи видео не получится переключаться с одной камеры на другую (например, с обычной на «ширик»).

Тем не менее, известный ресурс сравнения фотографий со смартфонов DxOMark поставил Mi Note 10 (вернее, его копии для китайского рынка) на третье место в общем зачете. Ниже — серия фотографий, сделанных в автоматическом режиме 27 Мп в разных условиях:



























Стоит признать: фотографирует смартфон более чем достойно, качество сравнимо (но и не лучше) с кадрами с более дорогих аппаратов. Но вот смысла в 100-мегапиксельных снимках на смартфоне, на наш взгляд, не слишком много. Если такое фото сделано при хорошем освещении, его можно зуммировать почти без потери в детализации. Но подобный эффект дают и специальные телефото-сенсоры, которых в Mi Note 10 аж две штуки.

Да и жизнеспособных сценариев, в которых пользователю понадобится фотография в таком огромном разрешении, придумать довольно сложно. Возможно, 100-мегапиксельные фотодатчики принесут больше пользы, когда производители научатся объединять в один больше, чем четыре соседних пикселя, или комбинировать их другими способами. Но подобные решения, скорее всего, появятся не раньше чем во флагманских смартфонах первой половины следующего года.

Резюме

Резюмировать впечатления о Mi Note 10 после нескольких дней его использования получится так: это хороший смартфон, но со своими недостатками.





К плюсам отнесем экран, автономность (до двух дней без подзарядки), а также основную камеру. Хотя фотомодуль на 108 Мп, на наш взгляд, в устройстве скорее является маркетинговой уловкой — по умолчанию создаются снимки в разрешении 27 Мп, и на это есть причины. Зато гаджет может фотографировать с увеличенным углом обзора и огромным зумом почти без потери качества. Такое сочетание пока редкость.

К недостаткам отнесем большой вес смартфона (это плата за батарею увеличенного объема), невозможность установки карты памяти, а также отсутствие технологии беспроводной подзарядки. Mi Note 10 — далеко не самый доступный смартфон производителя, так что не лишней явно бы оказалась и защита от воды и пыли. Но ее, впрочем, нет и в большинстве других аппаратов от Xiaomi.

Официальная цена Xiaomi Mi Note 10 — 1399 рублей. При этом Huawei P30, которым явно вдохновлялись во время создания Mi Note 10, стоит 1199 рублей, а Huawei P30 Pro в Сети продается от 1455 рублей.

Благодарим официального представителя Xiaomi в Беларуси за предоставленный на тест смартфон. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на результаты тестирования.

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