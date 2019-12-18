Не уверен – не обгоняй

Источник материала: Кобринский вестник

Водитель, управлял автомобилем, выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Или водитель, выполняя маневр обгона, совершил столкновение с транспортным средством. В итоге в больнице оказались все участники аварии. Если не брать в расчет детали, то выше описанные факты применимы ко многим лобовым ДТП. Информация о таких в СМИ часто сопровождается фотографиями раскореженных автомобилей и сообщениями, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии либо скончались на месте происшествия.

Одна из таких трагедий произошла в прошлом году на 14 км автодороги Р-4 «Барановичи-Ляховичи» племянник вез родную тетю. Женщина хотела провести праздник 8 Марта вместе с семьей. Столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем стало для нее роковым. В праздничный день она скончалась в реанимационном отделении больницы.

Совсем недавно, в этом месяце сообщалось, что на 17 км автодороги Р-4 «Барановичи-Ляховичи» молодой водитель, управляя автомобилем «Пежо», выехал на встречную полосу движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Мазда». В результате ДТП водитель и его супруга, которая сидела на заднем пассажирском сидении были госпитализированы в больницу, где продолжают находится и по сегодняшний день. Какой будет жизнь этой семейной пары, которая возвращалась из Барановичей домой, никому не известна: женщине ампутировали руку, а у ее супруга переломы обеих ног.

Согласно статистике с первого января 2017 года по 17 декабря текущего года произошло 91 лобовое ДТП, в которых 19 человек погибли, а 150 получили ранения различной степени тяжести. Самыми аварийными месяцами стали декабрь и январь: 11 и 12 ДТП соответственно. Среди районов «лидерами» явились Барановичский и Столинский – 9 и 8. Основные причины аварий – выезд на полосу встречного движения (36 ДТП) и нарушение правил обгона (18 ДТП). В 14 случаях избежать столкновения помешало превышение скорости.

Мы все, участники информационного потока, знакомясь с сообщениями о подобных дорожно-транспортных происшествиях, сочувствуем близким пострадавшим, ужасаемся увиденным фотографиям и (или) видео, но находясь за рулем почему-то порой наступаем на те же грабли, повторяя ошибки тех, о ком мы недавно читали.

Золотым правилом должно стать выражение: не уверен – не обгоняй. Уважаемые водители, не следует начинать обгон в случае плохой видимости на дороге: туман, дождь или снег, а также при недостаточно качественном дорожном покрытии. Никогда нельзя думать «сейчас проскочу». Проезжая часть – это не то место, где можно самовыражаться и демонстрировать свою крутизну. Совершая обгон, анализируйте дистанцию между вами и водителем идущего навстречу автомобиля. За рулем необходимо быть собранным и сконцентрированным. Отвлекаясь на гаджеты, можно не заметить, как управление транспортным средством вам уже не принадлежит. На дороге, как и в спорте, порой решают секунды.

Если вам предстоит преодолеть большое расстояние, а вы ощущаете желание поспать, необходимо найти место для остановки и отдохнуть. Ведь переутомление и сон также приводят к ДТП. Самое главное всегда помнить и соблюдать Правила дорожного движения, тогда любые поездки будут заканчиваться благополучно.

Анна МАЦКЕВИ, специалист ГАиП ГАИ УВД.