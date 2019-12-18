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Мужчина погиб на пожаре в Лунинецком районе

19.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Лунинецком районе при пожаре погиб 31-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Мужчина погиб на пожаре в Лунинецком районе

Несчастный случай произошел 18 декабря в агрогородке Кожан-Городок. Сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме спасателям поступило в 21.32. На момент прибытия подразделений МЧС дом горел изнутри. Со слов соседей, там мог находиться человек.

В жилой комнате на полу был обнаружен хозяин дома 1988 года рождения. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, однако медики констатировали его смерть. Известно, что в этом году мужчина освободился из мест лишения свободы.

В течение 12 минут пожар был локализован, а затем ликвидирован. Огонь повредил имущество в доме. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  В Лунинецком районе при пожаре погиб 31-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Несчастный случай произошел 18 декабря в...
 
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