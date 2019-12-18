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Мужчина погиб на пожаре в Лунинецком районе
19.12.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Лунинецком районе при пожаре погиб 31-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении
Несчастный случай произошел 18 декабря в агрогородке Кожан-Городок. Сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме спасателям поступило в 21.32. На момент прибытия подразделений
В жилой комнате на полу был обнаружен хозяин дома 1988 года рождения. Пострадавшего вынесли на свежий воздух, однако медики констатировали его смерть. Известно, что в этом году мужчина освободился из мест лишения свободы.
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В Лунинецком районе при пожаре погиб 31-летний местный житель, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. Несчастный случай произошел 18 декабря в...
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