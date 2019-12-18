Виталий Гурков: «Примерно год не нужно ждать моих выступлений»





«Друзья! Я торжественно заявляю, что свой спортивный сезон я закрыл, и приостановил свою деятельность неизвестно на какой срок, но примерно год не нужно ждать моих выступлений. На прошлой неделе мне все-таки пришлось сделать операцию на плечо, которое меня время от времени уже беспокоило. Надеюсь, что повезет, и я еще смогу порадовать белорусов своими победами.





Спасибо всем врачам которые меня «растили» в течение прошлой недели! Лично Даниленко Олегу Анатольевичу, который проводил эту операцию. Наша возьме! »- написал Гурков на своей странице в Инстаграм.





Запись сделана на белорусском языке.











