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Виталий Гурков: «Примерно год не нужно ждать моих выступлений»

19.12.2019 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многократному чемпиону мира по муай-тай Виталию Гуркову сделали операцию.


«Друзья! Я торжественно заявляю, что свой спортивный сезон я закрыл, и приостановил свою деятельность неизвестно на какой срок, но примерно год не нужно ждать моих выступлений. На прошлой неделе мне все-таки пришлось сделать операцию на плечо, которое меня время от времени уже беспокоило. Надеюсь, что повезет, и я еще смогу порадовать белорусов своими победами.

Спасибо всем врачам которые меня «растили» в течение прошлой недели! Лично Даниленко Олегу Анатольевичу, который проводил эту операцию. Наша возьме! »- написал Гурков на своей странице в Инстаграм.

Запись сделана на белорусском языке.
 
 
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Многократному чемпиону мира по муай-тай Виталию Гуркову сделали операцию.
 
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