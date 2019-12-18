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Новый год в деньгах: сколько можно сэкономить на праздниках

19.12.2019 10:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Из чего складываются новогодние расходы?

Расходы разных людей на новогодние праздники совпадают в некоторых ключевых моментах, но сильно различаются в пропорциях. Для тех, кто живет совсем бедно и совсем просто, Новый Год – это праздничный стол. Больше еды, больше спиртного, некоторые продукты и напитки лучше по качеству. На подарки бедные тратят немного.

Те, кто находится чуть выше черты абсолютной бедности, отмечают праздники примерно так же, но более дорогими подарками. И дарят их не только своим детям/внукам, но еще некоторым друзьям и родственникам.

Если принять за условный средний класс тех, у кого хватает денег «от зарплаты, до зарплаты» и есть возможность что-то откладывать (не только на первый взнос по кредиту), то картина изменится. Средний класс, не всегда, но часто, выбирает организованный досуг: рестораны, базы отдыха и т.д. Это примерно в 2-3 раза дороже, чем отмечать дома. Средний класс посещает концерты и вообще готов платить за что-то сверх «чарки и шкварки».

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Наши богатые соотечественники проводят Новый Год и прочие праздники так, как им хочется. Они тоже едят, пьют и дарят дежурные подарки, но для них это не слишком накладно. Богатые чаще уезжают на праздники за границу, на курорты и просто в места, где не стыдно быть богатым.

Желание сэкономить естественно и для богатых, и для бедных. Но делать это придется в каждом случае по-своему.

Как сэкономить на новогоднем столе?

Будем искренни, по привычкам и личному бюджету, бедных в стране много больше, чем богатых, а стол – изрядная часть новогодних расходов.

Впрочем, у опытных хозяек навык праздничных покупок отлично отработан. Заранее принято покупать спиртное, особенно шампанское. Теперь это не так актуально как в годы советского дефицита, но логика есть – когда наступит предновогодний ажиотаж, дешевого на полках будет меньше. Еще один нюанс – к Новому Году некоторые оптовики повышают цены. Добавим к этому желание продавцов заработать в период гарантированного спроса, и выйдет, что покупать спиртное за месяц-два до Нового Года бывает на 10-15% выгоднее.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

С продуктами все сложнее: ассортимент разнообразен, у каждого товара свой путь до прилавка, свои отношения с другими продуктами, своя популярность и срок хранения. Мандарины и составляющие для оливье под Новый Год востребованы. Однако их в избытке и многое быстро портится. Но и то, что хранится долго, лучше покупать не заранее, а в период относительно низких цен, но ближе к празднику.

Кое-что можно сэкономить, если делать основные закупки примерно во второй половине декабря, но не оставлять все на последний день, когда сочетание цена/качество бывает не лучшим. На одном только спокойном выборе продуктов можно выгадать где-то 15-20%. Средняя цена товаров на витринах в последний день перед праздником иногда бывает на 25-30% выше обычной, потому что там остается сравнительно больше дорогих продуктов.

Сколько можно сэкономить на подарках?

А вот подарки, в массе своей, товар не скоропортящийся. Некоторые вещи можно купить и за год. Популярные подарки можно выгодно покупать в течение всей осени (если есть где хранить, не испортив сюрприза).

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Есть ли смысл рассчитывать на новогодние (рождественские) скидки? Если отслеживать цены за 2-3 месяца до распродаж, и представлять себе ассортимент разных продавцов, то появятся шансы найти что-то из традиционного подарочного списка на 30-50% дешевле. А те, кто цен не знает, купят «по скидке» то, что месяц назад стоило столько же без скидки.

Сколько можно сэкономить на раннем бронировании?

Применительно к Рождественским каникулам выделяются два выгодных варианта бронирования: бронирование авиабилетов на международные рейсы и бронирование мест в отелях. И то, и другое стоит дорого, но иногда продается с огромными скидками.

Прошлогодняя статистика для россиян (а у нас многие летают из Москвы) дает информацию о скидках от 33% до 61% на билеты до мировых курортов. Правда в случае летнего бронирования.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Часто пишут о выгоде раннего бронирования туров. Вопрос сложный: прогнозировать цены на Новый Год летом трудно. Если спрос падает, то выгодней искать горящий тур. Но многие отели обещают скидку на проживание в 30-40% за раннее бронирование. 10% за это обещают даже некоторые отечественные санатории. Так что в выгоду раннего бронирования можно верить, разница в 20-30% между спонтанной и загодя спланированной покупкой вполне реальна.

Как еще можно сэкономить?

Массу скидок и льгот обеспечивает 100% предоплата. Дешевле будет любая покупка без кредита. Напомним, что текущая ставка потребительского кредита колеблется в районе 10-30%. Покупка в рассрочку бывает дешевле кредита, но на нее обычно не распространяются скидки и акции.

Еще одна статья экономии – новогодние развлечения. Но тут выгодней не предварительные закупки, а внимание к афише. Много можно найти бесплатно и по рекламным акциям.

Общая тенденция такова – сэкономить много и в деньгах, и в процентах, удастся на дорогих покупках. «Бюджетная» водка, яйца, колбаса, майонез, картошка, в новогодних акциях не ожидаются.

Текст: Игорь Смирнов
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Теги: Минск
 
 
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В перспективе у нас Новый Год, Рождество, Святки, Старый Новый Год, посиделки после Нового Года. А также: встречи потому что остались продукты , репетиции праздников...
 
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