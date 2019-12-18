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Мартин Сайдик рассказал об итогах заседания Трёхсторонней контактной группы в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые взаимные шаги перед обменом пленными. Об этом было заявлено на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как было отмечено, дискуссии прошли с учетом рекомендаций, отраженных в совместно согласованных итогах парижского саммита. Напомним, лидеры «нормандской четверки» призвали Трехстороннюю контактную группу обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» уже до конца декабря.
Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, такая договоренность может быть достигнута в ближайшие дни. Контактная группа продолжит работу в этом направлении.
Мартин Сайдик, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе:
Некоторые шаги еще предстоит сделать, чтобы на самом деле реализовать эти ожидания.
Прошедшая встреча стала последней в 2019 году. Свою работу в Трехсторонней контактной группе завершает Мартин Сайдик. Спецпредставитель ОБСЕ вошел в состав группы в 2015 году, сменив в ней Хайди Тальявини. Следующее заседание Контактной группы запланировано на 16 января.
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Новости Беларуси. Сторонам конфликта в Украине предстоит сделать еще некоторые взаимные шаги перед обменом пленными. Об этом было заявлено на заседании...
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