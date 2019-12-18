Новогодняя акция «Вместе подарим улыбки детям» прошла в Ленинском районе г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

В рамках республиканской акции «Наши дети» 18 декабря 2019 года в Ленинском районе прошла благотворительная акция «Вместе подарим улыбки детям».

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Организаторы акции - Совет лидеров молодежи и первичная организация ОО «Белорусский союз женщин» администрации Ленинского района г. Бреста.





В игровом клубе «Бабл Гам» для детей вспомогательной школы г. Бреста организована развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок в игровом клубе смог найти занятие по душе. Новогодние подарки детям вручил директор РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепрдукт», депутат Брестского областного Совета депутатов Василий Козодой. После развлекательных игр, детей пригласили за сладкий стол.





Выражаем благодарность ОАО «Берестейский пекарь», РУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепрдукт», ИП «Бабл Гам», аниматор Ольга Тысевич за участие в проведении 20-ой благотворительной акции «Вместе подарим улыбки детям».

Несомненно, все ребята и взрослые получили радость от общения и взаимных улыбок.