В Брестском областном ЦГЭиОЗ подведены итоги конкурса агитбригад

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном ЦГЭиОЗ 17 декабря состоялось награждение победителей конкурса агитбригад в рамках реализуемого в учреждениях профессионального образования Брестской области профилактического проекта «Вместе в защиту жизни!».





С 15 марта 2019 года среди учащихся учреждений профессионального образования стартовал конкурс на лучшую театральную постановку, флешмоб агитбригад под девизом «Здоровому образу жизни – Да!». На рассмотрение жюри были представлены работы 18 команд, из которых 4 стали победителями и 5 заняли поощрительные места.

Абсолютным победителем, занявшим первое место, стала агитбригада «Информатор» Брестского государственного колледжа сферы обслуживания. Второе место поделили сразу две агитбригады: «Спортивная волна» Брестского государственного торгово-технологического колледжа и «Оптимизм» Лунинецкого государственного политехнического профессионально-технического колледжа. Третье место присуждено агитбригаде «Позитив» Брестского государственного профессионального лицея строителей.





Поощрительные места распределились между агитбригадами «Команда» Брестского государственного профессионального лицея железнодорожного транспорта, «Свободные от пороков» Брестского государственного колледжа связи, «Новое время» Пинского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности, «Царь горох и все, все, все…» областного аграрно-производственного профессионального лицея г.Дрогичина и «Строители» Пинского государственного профессионального лицея строителей.

На церемонии награждения присутствовал директор Брестского областного учебно-методического центра профессионального образования Андрей Ковалевский. Андрей Константинович отметил большую заслугу заместителей по учебно-воспитательной работе в подготовке учащихся к конкурсу. По его словам, собрать ребят, сформировать команду, организовать и провести репетиции – все это огромный и сложный труд.

– Всего за период с января по ноябрь текущего года для учащихся учреждений профессионально-технического образования Брестской области организовано более 230 акций, которыми охвачены все учащиеся, – рассказала заведующая отделом общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ Елена Тищенко. – Проведено около 700 информационно-образовательных мероприятий, в которых приняли участие около 15 тысяч человек. Более 8 тысяч консультаций специалистов организаций здравоохранения получили учащиеся.

Специалистами Брестского областного ЦГЭиОЗ проведена масштабная работа в рамках проекта «Вместе в защиту жизни». Так, для 114 учащихся профессионального образования (гг. Брест, Барановичи, Кобрин, Пинск) организованы тренинговые занятия по здоровому образу жизни. Все ребята получили статус волонтера по здоровому образу жизни и активно участвуют в масштабных информационно-агитационных мероприятиях, проводимых в учреждениях образования и профилактических мероприятиях, инициируемых Брестским областным ЦГЭиОЗ и территориальными ЦГиЭ.