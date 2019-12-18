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В Брестской области административных правонарушений среди подростков стало меньше на 14%

19.12.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура Брестской области проанализировала результаты проверок исполнения законодательства, которое регулирует ведение административного процесса в отношении несовершеннолетних и их законных представителей. Такие проверки проведены в комиссиях по делам несовершеннолетних и органах внутренних дел, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

В Брестской области административных правонарушений среди подростков стало меньше на 14%

В регионе в январе-октябре текущего года зарегистрировано 2116 административных правонарушений среди несовершеннолетних. Это на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. "При проверках работы комиссий по делам несовершеннолетних и органов внутренних дел прокуроры выявили нарушения. Часть из них была связана с неправильной квалификацией деяний подростков при ведении административного процесса, в основе чего - необеспечение всестороннего и объективного исследования обстоятельств правонарушения", - отметили в прокуратуре.

В некоторых случаях милицией не в полной мере были собраны доказательства по административным делам, из-за чего материалы возвращены для устранения недостатков. По мнению прокуратуры, более тщательный анализ причин и условий совершения подростками правонарушений позволит предотвратить такие поступки в будущем.

"Одновременно прокуроры указали на недопустимость квалификации деяний подростков по ст.17.3 (распитие алкоголя в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе пьяным) КоАП, когда нахождение в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, не может быть подтверждено объективно", - подчеркнули собеседники.

Областная прокуратура внесла представление в Брестский облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения, предложила для этого конкретные организационно-практические меры.

 
 
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