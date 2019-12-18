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Более 60 человек пострадали в результате столкновений в Барселоне
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Драка между сторонниками независимости Каталонии и футбольными болельщиками завязалась у стадиона Camp Nou, где проходил главный футбольный матч Испании между «Барселоной» и «Реалом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дебоширы поджигали мусорные контейнеры и забрасывали друг друга тяжелыми предметами. В ситуацию пришлось вмешаться полицейским. Девять человек были арестованы. 13 пострадавшим потребовалась госпитализация.
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Новости Испании. Драка между сторонниками независимости Каталонии и футбольными болельщиками завязалась у стадиона Camp Nou, где проходил главный футбольный матч...
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