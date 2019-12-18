Источник материала: Новости Волковыска

19 декабря 2019 года Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заседание Совета безопасности. На нем рассматривается новый план обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

«Традиционно на заседаниях Совета безопасности мы рассматриваем ключевые вопросы обеспечения безопасности нашего государства. Сегодня на заседании рассмотрим вопросы планирования обороны нашего государства и дальнейшего развития армии», – сказал Александр Лукашенко, передает пресс-служба президента.

Телеграмм-канал Пул Первого информирует, что во Дворце Независимости собрался весь силовой блок.

На совещании было озвучено, что в течение 2019 года переделывался план обороны Беларуси с учетом современных реалий и международной политической ситуации.

Руководил этим проектом Генштаб. Специалистами рассматривались современные вооружённые конфликты с новыми формами и способами ведения войны.

Лукашенко интересовало, чем новый план обороны отличается от предыдущего. В новом плане обороны президент попросил уделить особое внимание системе упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для Беларуси.

Глава государства подчеркнул, что план разрабатывался с учётом мнений не только силовых, но и других заинтересованных ведомств.