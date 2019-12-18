Лукашенко провел заседание Совбеза, где обсуждает новый план обороны страны

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси проводит заседание Совета Безопасности. На него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

По словам президента, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался план обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил глава государства.

"Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?" - спросил Александр Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства.

Президент напомнил, что Вооруженные Силы Беларуси перестраивались несколько раз в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире.

"Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что ныне существующий план обороны, безопасности Беларуси подлежит переработке, осовремениванию, актуализации.

На заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил. Члены Совбеза должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения.

"Это очень дорогостоящие системы", - заметил глава государства. Отдельно планируется рассмотреть финансово-экономическое обеспечение Вооруженных Сил и обороны страны.