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Лукашенко провел заседание Совбеза, где обсуждает новый план обороны страны

19.12.2019 13:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко провел заседание Совбеза, где обсуждает новый план обороны страны

Президент Беларуси проводит заседание Совета Безопасности. На него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.

По словам президента, в течение года под руководством Генерального штаба перерабатывался план обороны Беларуси в свете нынешних реалий военно-политической и стратегической обстановки. Рассматривались новые формы и способы ведения военных действий, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов. Работа проведена с учетом мнений не только силовых, но и остальных заинтересованных ведомств, отметил глава государства. 

"Насколько все это учтено в разработанном документе, в чем его отличие от действующего плана?" - спросил Александр Лукашенко. Особое внимание он попросил обратить на систему упреждающих и ответных мер в случае нарастания военной угрозы для государства. 

Президент напомнил, что Вооруженные Силы Беларуси перестраивались несколько раз в зависимости от развития военно-политической обстановки в регионе и мире.

"Мы понимаем, какие идут войны сейчас, какие могут быть войны в будущем, и, исходя из нашего потенциала и возможностей, перестраиваем под это свои Вооруженные Силы. Это на микроуровне. Настало время посмотреть и на самом высоком уровне, что нам необходимо сделать, как стратегически спланировать оборону нашего государства", - заявил Александр Лукашенко. 

Он отметил, что ныне существующий план обороны, безопасности Беларуси подлежит переработке, осовремениванию, актуализации.

На заседание также вынесены вопросы о составе Вооруженных Сил. Члены Совбеза должны определить, какие системы развивать в приоритетном порядке и какие необходимо иметь виды вооружений, особенно по авиации, противовоздушной обороне и другим средствам огневого поражения.

"Это очень дорогостоящие системы", - заметил глава государства. Отдельно планируется рассмотреть финансово-экономическое обеспечение Вооруженных Сил и обороны страны. 

 
 
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Президент Беларуси проводит заседание Совета Безопасности. На него вынесены вопросы планирования обороны страны и дальнейшего развития белорусской армии.
 
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