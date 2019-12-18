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В брестских кинотеатрах планируют обустроить новые залы

19.12.2019 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в 2020 году в двух кинотеатрах планируется обустроить по одному новому залу, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор КУП "Брестоблкиновидеопрокат" Дмитрий Селюк.

В брестских кинотеатрах планируют обустроить новые залы

В этом году специалисты начали разрабатывать проект второго зала в кинотеатре "Мир". Рассчитан он будет примерно на 50 мест и разместится на втором этаже на месте нынешнего фойе. Аналогичные работы намечено выполнить и в центральном кинотеатре города - "Беларуси". Там также планируется провести реконструкцию фойе на втором этаже. Намечено обустроить зал для просмотра фильмов вместимостью более 100 мест.

Проекты реализуют за счет собственных средств. "Это позволит увеличить зрительскую аудиторию, транслировать на экранах больше разножанровых фильмов. Сейчас в вечерний прайм-тайм нет возможности показать много премьер, например, артхаусное кино, аниме. А у этих жанров большая армия поклонников", - отметил Дмитрий Селюк.

Это не единственные работы, которые планируется выполнить. В этом году в большом зале кинотеатра "Беларусь" были заменены экран и цифровая система, благодаря чему улучшилась яркость транслируемой картинки и уменьшилась стоимость 3D-очков. "В планах на 2020 год провести такие же замены в малом зале "Беларуси" и в кинотеатре "Мир", - рассказал директор облкиновидеопроката. - Также хотим обновить фасадные окна кинотеатра "Беларусь", заменим их на энергоэффективные зеркальные стеклопакеты".

В систему "Брестоблкиновидеопроката" входят 14 кинотеатров: два размещаются в Бресте, остальные - в районных центрах. В них в течение года демонстрируют более 200 кинопремьер.

 
Теги: Брест
 
 
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