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Минчанка на своем примере показывает, почему вес - не главное для красивой фигуры

19.12.2019 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чтобы доказать, как мало значат цифры на весах, когда речь заходит о фигуре, фитнес-тренер Галина Титова опубликовала в инстаграм коллаж — два фото, где она в практически одинаковом весе: 70 кг. И объяснила GO.TUT.BY, как тренироваться с умом для красивой фигуры.


Фото: instagram.com/halinatitova

— Обычно ко мне приходят девочки и говорят «я вешу аж столько-то килограмм». Некоторые даже уточняют рост, мол, еще важнее этот показатель в соотношении с ростом. Но мне все равно, сколько весят мои клиенты, я смотрю на них! А вес — это всего лишь цифра на весах (при этом на разных весах она может отличаться).

Слышали, как парням с мышцами в военкомате ставят ожирение? Потому что есть формула: при росте таком-то вес должен быть вот таким. И стоит парень — с кубиками на прессе и ожирением 1-й степени в карточке.

Лучший ваш союзник в оценке фигуры — это зеркало! И адекватная самооценка. Не доверяете себе — точно поможет тренер. Есть такое выражение: «Худая корова еще не газель». Понимаете, о чем я? При одинаковом весе можно выглядеть по-разному: будучи «худой» на весах — и казаться толще. Мышца тяжелее жира и менее объемная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Фитнес тренер г.Минск (@halinatitova)

Очень многое решают пропорции. На мой взгляд, идеальные для женщины — «песочные часы» или «гитара». Можете, конечно, спорить, но я думаю, что такая фигура будет считаться красивой всегда. Поэтому важно, чтобы тренировка строилась таким образом, чтобы работать на улучшение пропорций — а значит, вашей фигуры.

Мои пропорции далеки от совершенства. На них наложили отпечаток много лет занятий спортом: я мастер спорта по пауэрлифтингу. Это тяжелый труд, огромная нагрузка! Но ее цель — не фигура, а возможность поднять большой вес. С теми тренировками попы у меня не было — хоть и приседала я больше 200 кг.

Но фото справа показывает, как грамотный подход к построению тела может менять внешний вид при одинаковом весе. И с пропорциями, как у меня, тоже можно выглядеть хорошо — если тренироваться с умом.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайте на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY

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Теги: Минск
 
 
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