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Луцкий о выборах Президента-2020: «Интернет, социальные сети – мы будем подвержены информационным атакам»

19.12.2019 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Предстоящую избирательную кампанию обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
Соблюдение законодательства и обеспечение его соблюдения даст возможность провести эти выборы в нормальном русле. Но я хочу сказать, что информационная обстановка будет, конечно же, напряжённой, тяжёлой, потому что Интернет, социальные сети – мы будем подвержены информационным атакам.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как работать СМИ с учётом всех этих телеграмм-каналов и всего остального?

Луцкий о выборах Президента-2020: «Интернет, социальные сети – мы будем подвержены информационным атакам»

Игорь Луцкий:
Мы и сейчас работаем в нормальном русле. Мы видим движение, тренды. Самое важное – это вовремя отвечать на те вызовы, которые поступают.

Мгновенная реакция – это самый важный ответ на то, что происходит вокруг в информационном поле. Не надо ничего утаивать, не надо ничего скрывать. Нужно просто давать ответ. Как правило, за вбросами стоит какая сторона и чей-то интерес. Нужно вскрывать это и показывать. Тогда всё будет нормально.  То есть народ должен знать, что происходит. Вот и всё!

А я знаю, что вот Вы, Игорь Александрович, в ходе своей предвыборной кампании столкнулись с фактами, вижу, как Вы задаёте вопросы и Вадиму Дмитриевичу: «Что же делать?» Вадим Дмитриевич сказал: «Быть спокойным и уверенным в себе!» Не нужно срываться. Нужно чётко свою позицию доказывать и отстаивать. Тогда всё будет нормально (…) Я думаю, что использование PR-технологий будет основным трендом этой избирательной кампании. Поле информационное открыто. Все будут стараться показать себя. Понятно, что у всех будут благие цели, но как ты это раскроешь, как ты это покажешь, будет очень важно (…) Традиционные СМИ – телевидение, радио, газеты – государственные, негосударственные – но средства массовой информации, как правило, придерживаются культурных правил и принципов. И это в то же самое время немножко мешает нам, потому как всё, что происходит вокруг, там правил, бывает, не существует.

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Предстоящую избирательную кампанию обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:Соблюдение...
 
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