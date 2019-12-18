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Луцкий о выборах Президента-2020: «Интернет, социальные сети – мы будем подвержены информационным атакам»
Источник материала: СТВ
Предстоящую избирательную кампанию обсуждали во время съёмок программы
Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Игорь Луцкий:
А я знаю, что вот Вы, Игорь Александрович, в ходе своей предвыборной кампании столкнулись с фактами, вижу, как Вы задаёте вопросы и Вадиму Дмитриевичу: «Что же делать?» Вадим Дмитриевич сказал: «Быть спокойным и уверенным в себе!» Не нужно срываться. Нужно чётко свою позицию доказывать и отстаивать. Тогда всё будет нормально (…) Я думаю, что использование PR-технологий будет основным трендом этой избирательной кампании. Поле информационное открыто. Все будут стараться показать себя. Понятно, что у всех будут благие цели, но как ты это раскроешь, как ты это покажешь, будет очень важно (…) Традиционные СМИ – телевидение, радио, газеты – государственные, негосударственные – но средства массовой информации, как правило, придерживаются культурных правил и принципов. И это в то же самое время немножко мешает нам, потому как всё, что происходит вокруг, там правил, бывает, не существует.
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Луцкий о выборах Президента-2020: «Интернет, социальные сети – мы будем подвержены информационным атакам»
Предстоящую избирательную кампанию обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Луцкий, генеральный директор телеканала СТВ:Соблюдение...
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