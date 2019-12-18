Профсоюзная конференция прошла в ОАО «ТБЗ Усяж»

В зале заседаний заводоуправления ОАО «ТБЗ Усяж» состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации предприятия.

В работе конференции приняли участиепредседатель Минской областного комитета Минской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Валерий Валентинович Балкис,председатель Смолевичского районного объединения профсоюзов Анна Анатольевна Беца, директор ОАО «ТБЗ Усяж» Петр Федорович Слесарчик, главный инженер организации Василий Михайлович Сивко и представители трудового коллектива.Председателем президиума конференции избран Илья Александрович Мурашко, заместитель председателя первичной профсоюзной организации ОАО «ТБЗ Усяж».





С докладом о деятельности профсоюзного комитета предприятия выступил председатель профсоюзного комитетаНиколай Алексеевич Колтун. В своем выступлении Николай Алексеевич отметил, что в отчетномпериоде наиболее значимыми задачами, стали общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, дальнейшее развитие принципов и традиций социального партнерства, работа по социальной поддержке молодежи, мероприятия по охране жизни и здоровья членов профсоюза, создание и поддержка в трудовом коллективе здоровой морально-психологической обстановки, организация досуга.

С докладом о деятельности ревизионной комиссии «первички» перед делегатами конференции выступил председатель ревизионной комиссии Василий Александрович Парабкович.

Затем слово предоставили члену мандатной комиссии Елене Сергеевне Данейко. Онаотметила, что по состоянию на 1 декабря нынешнего года численность работников ОАО «ТБЗ Усяж» с учетом филиала «Цна» составляет 413 работников, из них 294 человека (71,2 процента) являются членами профсоюза. На учете в профсоюзной организации неработающих пенсионеров ОАО «ТБЗ Усяж» находятся 8 бывших работников.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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