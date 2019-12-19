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Покупки в pigu.lt

20.12.2019 00:00 — Разное | Новости Могилева  
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Источник материала: Новости Могилева

Покупки в pigu.lt

Закончили ремонт в квартире родителей. Теперь «хрущевку» не узнать. Вот только мебель в ней еще со времен царя Гороха. Собрались на семейный совет. Мы с супругой стали убеждать родителей, что после ремонта нужно создать соответствующий интерьер в квартире. И начинать надо с прихожей.

— Ведь это первая комната, которую увидят гости, войдя к вам домой. Наверно самое основное впечатление о хозяевах дома создает интерьер прихожей комнаты, и это причина для того чтобы хорошо продумать каждую мелочь в его дизайне, — приводили мы с женой аргументы.

Родители согласились. Сказали, что выберут выходной и проедут по мебельным магазинам.

— А зачем тратить время? — спросил я. — Есть хороший интернет-магазин pigu.lt. Мы с женой уже делали там покупки и не пожалели. Да и потом о доставке думать не надо — сделали заказ, и товар будет доставлен по вашему адресу.

Я зашел на сайт магазина и наглядно продемонстрировал родителям варианты мебели для прихожей. Отец с матерью спорили недолго — выбрали то, что обоим пришлось по вкусу — теперь в прихожей новые стильные шкаф и комод.

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Закончили ремонт в квартире родителей. Теперь «хрущевку» не узнать. Вот только мебель в ней еще со времен царя Гороха. Собрались на семейный совет. Мы с супругой...
 
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