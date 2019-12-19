Покупки в pigu.lt

— Ведь это первая комната, которую увидят гости, войдя к вам домой. Наверно самое основное впечатление о хозяевах дома создает интерьер прихожей комнаты, и это причина для того чтобы хорошо продумать каждую мелочь в его дизайне, — приводили мы с женой аргументы.
Родители согласились. Сказали, что выберут выходной и проедут по мебельным магазинам.
— А зачем тратить время? — спросил я. — Есть хороший интернет-магазин pigu.lt. Мы с женой уже делали там покупки и не пожалели. Да и потом о доставке думать не надо — сделали заказ, и товар будет доставлен по вашему адресу.
Я зашел на сайт магазина и наглядно продемонстрировал родителям варианты
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