Что предлагают банки тем, у кого есть свободные рубли на 2−3 года. Обзор «длинных» вкладов

Еще месяц назад ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте были примерно на том же уровне, что и ставки по вкладам на год. Однако благодаря последнему снижению ставки рефинансирования ситуация изменилась. Наиболее прибыльными сейчас являются именно годовые вложения. Тем не менее, для тех, кто считает, что в течение ближайших 2−3 лет, свободные деньги могут спокойно лежать в банке FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали выгодные варианты.
Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 12,66% годовых в Банке ВТБ (Беларусь). Для сравнения — в ноябре самой высокой ставкой были 13,01% годовых (такой вклад предлагал Банк Решение, но сейчас этот банк не берет деньги под процент больше чем на год.
Остальные ставки в белорусских банках «топчутся» возле отметки в 11% годовых.
Самая низкая ставка по «длинным» вкладам сейчас в Статусбанке — 5,5% годовых, уточним, что этот вклад отзывный.
Банк, депозит
Ставка в ноябре (изменение ставки), ставка сегодня
Отзывный / безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter 2, 3 года
12,7% (-0,04%), 12,66%
безотзывный
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 26 месяцев
12% (-0,9%), 11,1%
безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт на 2, 3 года
11,5% (-), 11,5%
безотзывный
Беларусбанк,
Классик на 2 года
12,1% (-), 12,1%
безотзывный
Беларусбанк,
Классик детский на 3 года
12,2% (-0,05%), 12,15%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д на 2 года
10,5% (-), 10,5%
безотзывный
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
10,5% (-0,5%), 10%
безотзывный
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный
6,9% (-0,5%), 6,4%
отзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2, 3 года
11,95% (-0,75%), 11,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 2, 3 года
10,25% (-0,5%), 9,75%
безотзывный
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 2 года
11% (-), 11%
безотзывный
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24 плюс
12,5% (-1%), 11,5%
безотзывный
МТБанк,
МТБелки на 36 месяцев
12,7% (-2,2%), 10,5%
безотзывный
Паритетбанк,
Клевер на 2, 3 года
11% (-), 11%
безотзывный
Статусбанк,
Запасливые бабки на 2 года
7% (1,5%), 5,5%
отзывный
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года
12,7% (-0,7%), 12,0%
безотзывный
Банк, депозит
Ставка в ноябре (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter 2, 3 года (безотзывный)
12,7% (-0,04%), 12,66%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад на 26 месяцев (безотзывный)
12% (-0,9%), 11,1%
Белагропромбанк,
Стандарт на 2, 3 года (безотзывный)
11,5% (-), 11,5%
Беларусбанк,
Классик на 2 года (безотзывный)
12,1% (-), 12,1%
Беларусбанк,
Классик детский на 3 года (безотзывный)
12,2% (-0,05%), 12,15%
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д на 2 года (безотзывный)
10,5% (-), 10,5%
Белгазпромбанк,
На 2 года безотзывный — базовый
10,5% (-0,5%), 10%
Белгазпромбанк,
Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)
6,9% (-0,5%), 6,4%
Белинвестбанк,
Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный)
11,95% (-0,75%), 11,2%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный)
10,25% (-0,5%), 9,75%
Банк Дабрабыт,
Шчодры на 2 года (безотзывный)
11% (-), 11%
Идея Банк,
Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный)
12,5% (-1%), 11,5%
МТБанк,
МТБелки на 36 месяцев (безотзывный)
12,7% (-2,2%), 10,5%
Паритетбанк,
Клевер на 2, 3 года (безотзывный)
11% (-), 11%
Статусбанк,
Запасливые бабки на 2 года (отзывный)
7% (1,5%), 5,5%
Франсабанк,
Верный расчет на 2 года (безотзывный)
12,7% (-0,7%), 12,0%
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