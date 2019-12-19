Что предлагают банки тем, у кого есть свободные рубли на 2−3 года. Обзор «длинных» вкладов

Источник материала: Tut.by

Еще месяц назад ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте были примерно на том же уровне, что и ставки по вкладам на год. Однако благодаря последнему снижению ставки рефинансирования ситуация изменилась. Наиболее прибыльными сейчас являются именно годовые вложения. Тем не менее, для тех, кто считает, что в течение ближайших 2−3 лет, свободные деньги могут спокойно лежать в банке FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали выгодные варианты.



Фото: Reuters

Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 12,66% годовых в Банке ВТБ (Беларусь) . Для сравнения — в ноябре самой высокой ставкой были 13,01% годовых (такой вклад предлагал Банк Решение , но сейчас этот банк не берет деньги под процент больше чем на год.

Остальные ставки в белорусских банках «топчутся» возле отметки в 11% годовых.

Самая низкая ставка по «длинным» вкладам сейчас в Статусбанке — 5,5% годовых, уточним, что этот вклад отзывный.

Банк, депозит Ставка в ноябре (изменение ставки), ставка сегодня Отзывный / безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 2, 3 года 12,7% (-0,04%), 12,66% безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 26 месяцев 12% (-0,9%), 11,1% безотзывный Белагропромбанк, Стандарт на 2, 3 года 11,5% (-), 11,5% безотзывный Беларусбанк, Классик на 2 года 12,1% (-), 12,1% безотзывный Беларусбанк, Классик детский на 3 года 12,2% (-0,05%), 12,15% безотзывный Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д на 2 года 10,5% (-), 10,5% безотзывный Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10,5% (-0,5%), 10% безотзывный Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный 6,9% (-0,5%), 6,4% отзывный Белинвестбанк, Личный выбор на 2, 3 года 11,95% (-0,75%), 11,2% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй на 2, 3 года 10,25% (-0,5%), 9,75% безотзывный Банк Дабрабыт, Шчодры на 2 года 11% (-), 11% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс 12,5% (-1%), 11,5% безотзывный МТБанк, МТБелки на 36 месяцев 12,7% (-2,2%), 10,5% безотзывный Паритетбанк, Клевер на 2, 3 года 11% (-), 11% безотзывный Статусбанк, Запасливые бабки на 2 года 7% (1,5%), 5,5% отзывный Франсабанк, Верный расчет на 2 года 12,7% (-0,7%), 12,0% безотзывный

Банк, депозит Ставка в ноябре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 2, 3 года (безотзывный) 12,7% (-0,04%), 12,66% Альфа-Банк, Альфа-Вклад на 26 месяцев (безотзывный) 12% (-0,9%), 11,1% Белагропромбанк, Стандарт на 2, 3 года (безотзывный) 11,5% (-), 11,5% Беларусбанк, Классик на 2 года (безотзывный) 12,1% (-), 12,1% Беларусбанк, Классик детский на 3 года (безотзывный) 12,2% (-0,05%), 12,15% Банк БелВЭБ, Сберегательный вкл@д на 2 года (безотзывный) 10,5% (-), 10,5% Белгазпромбанк, На 2 года безотзывный — базовый 10,5% (-0,5%), 10% Белгазпромбанк, Вклад на 3 года — выгодный (отзывный) 6,9% (-0,5%), 6,4% Белинвестбанк, Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный) 11,95% (-0,75%), 11,2% БПС-Сбербанк, Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный) 10,25% (-0,5%), 9,75% Банк Дабрабыт, Шчодры на 2 года (безотзывный) 11% (-), 11% Идея Банк, Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный) 12,5% (-1%), 11,5% МТБанк, МТБелки на 36 месяцев (безотзывный) 12,7% (-2,2%), 10,5% Паритетбанк, Клевер на 2, 3 года (безотзывный) 11% (-), 11% Статусбанк, Запасливые бабки на 2 года (отзывный) 7% (1,5%), 5,5% Франсабанк, Верный расчет на 2 года (безотзывный) 12,7% (-0,7%), 12,0%

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