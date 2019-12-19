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Что предлагают банки тем, у кого есть свободные рубли на 2−3 года. Обзор «длинных» вкладов

20.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еще месяц назад ставки по «длинным» депозитам в национальной валюте были примерно на том же уровне, что и ставки по вкладам на год. Однако благодаря последнему снижению ставки рефинансирования ситуация изменилась. Наиболее прибыльными сейчас являются именно годовые вложения. Тем не менее, для тех, кто считает, что в течение ближайших 2−3 лет, свободные деньги могут спокойно лежать в банке FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали выгодные варианты.


Фото: Reuters

Самая высокая ставка в данном сегменте сейчас 12,66% годовых в Банке ВТБ (Беларусь). Для сравнения — в ноябре самой высокой ставкой были 13,01% годовых (такой вклад предлагал Банк Решение, но сейчас этот банк не берет деньги под процент больше чем на год.

Остальные ставки в белорусских банках «топчутся» возле отметки в 11% годовых.

Самая низкая ставка по «длинным» вкладам сейчас в Статусбанке — 5,5% годовых, уточним, что этот вклад отзывный.

Банк, депозит

Ставка в ноябре (изменение ставки), ставка сегодня

Отзывный / безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter 2, 3 года

 12,7% (-0,04%), 12,66% безотзывный

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 26 месяцев

12% (-0,9%), 11,1%

безотзывный

Белагропромбанк,

Стандарт на 2, 3 года

11,5% (-), 11,5%

безотзывный

Беларусбанк,

Классик на 2 года

12,1% (-), 12,1%

безотзывный

Беларусбанк,

Классик детский на 3 года

12,2% (-0,05%), 12,15%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д на 2 года

10,5% (-), 10,5%

безотзывный

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10,5% (-0,5%), 10%

безотзывный

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный

6,9% (-0,5%), 6,4%

отзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2, 3 года

11,95% (-0,75%), 11,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 2, 3 года

10,25% (-0,5%), 9,75%

безотзывный

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 2 года

11% (-), 11%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс

12,5% (-1%), 11,5%

безотзывный

МТБанк,

МТБелки на 36 месяцев

12,7% (-2,2%), 10,5%

безотзывный

Паритетбанк,

Клевер на 2, 3 года

11% (-), 11%

безотзывный

Статусбанк,

Запасливые бабки на 2 года

7% (1,5%), 5,5%

отзывный

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года

12,7% (-0,7%), 12,0%

безотзывный

Банк, депозит

Ставка в ноябре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter 2, 3 года (безотзывный)

 12,7% (-0,04%), 12,66%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад на 26 месяцев (безотзывный)

12% (-0,9%), 11,1%

Белагропромбанк,

Стандарт на 2, 3 года (безотзывный)

11,5% (-), 11,5%

Беларусбанк,

Классик на 2 года (безотзывный)

12,1% (-), 12,1%

Беларусбанк,

Классик детский на 3 года (безотзывный)

12,2% (-0,05%), 12,15%

Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д на 2 года (безотзывный)

10,5% (-), 10,5%

Белгазпромбанк,

На 2 года безотзывный — базовый

10,5% (-0,5%), 10%

Белгазпромбанк,

Вклад на 3 года — выгодный (отзывный)

6,9% (-0,5%), 6,4%

Белинвестбанк,

Личный выбор на 2, 3 года (безотзывный)

11,95% (-0,75%), 11,2%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй на 2, 3 года (безотзывный)

10,25% (-0,5%), 9,75%

Банк Дабрабыт,

Шчодры на 2 года (безотзывный)

11% (-), 11%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 24 плюс (безотзывный)

12,5% (-1%), 11,5%

МТБанк,

МТБелки на 36 месяцев (безотзывный)

12,7% (-2,2%), 10,5%

Паритетбанк,

Клевер на 2, 3 года (безотзывный)

11% (-), 11%

Статусбанк,

Запасливые бабки на 2 года (отзывный)

7% (1,5%), 5,5%

Франсабанк,

Верный расчет на 2 года (безотзывный)

12,7% (-0,7%), 12,0%

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Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций

 
 
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Для тех, кто считает, что в течение ближайших 2−3 лет, свободные деньги могут спокойно лежать в банке FINANCE.TUT.BY выбрал выгодные варианты.
 
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