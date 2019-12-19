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Биогазовую установку мощностью 2 МВт ввели в Барановичском районе

20.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Современная биогазовая установка мощностью 2 МВт заработала в Барановичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Денис Горновский.

Биогазовую установку мощностью 2 МВт ввели в Барановичском районе

Биогазовая ТЭЦ возведена рядом с крупнейшим животноводческим комплексом по производству говядины ОАО "Агрокомбинат "Мир". Инвестпроект стоимостью около $7,5 млн реализовала литовская компания Modus Energy. Это третий подобный объект компании на территории Брестской области - в предыдущие годы похожие биогазовые установки, только меньшей мощности, появились в Пинском районе. Планируется, что ежегодно в "Мир Биогаз" будут получать около 16,8 млн кВт.ч электроэнергии, которая будет поставляться оператору электросетей Беларуси.

"Объект отвечает современным стандартам. Это экологический проект, с возобновляемым источником энергии, новыми технологиями, что поможет снизить затраты производства. Здесь нет никакого загрязнения окружающей среды, создана биологическая защита предприятия. Плюс ко всему создано 5 новых рабочих мест", - отметил Денис Горновский.

Для крупного животноводческого комплекса выгода от появления биогазовой электростанции очевидна. Переработка органических отходов производства позволит получать не только электрическую и тепловую энергию (в месяц будет выделятся до 2 тыс. гигакалорий), но и высококачественное удобрение. "Удобрения, которые получаются после переработки в биогазовой установке, по своему химическому составу значительно лучше обычных и полностью заменяют азот. Кроме того, органика из биогазовой установки обеззаражена, поэтому после ее внесения дополнительные химпрополки посевов не требуются. При этом урожайность сельхозкультур повышается в 1,3-1,5 раз", - дополнил зампред.

По его словам, уже сейчас с литовскими партнерами прорабатывается возможность реализации сопутствующего инвестпроекта. Речь идет о строительстве тепличного комплекса, чтобы тепло от биогазовой установки использовать для выращивания овощей в защищенном грунте.

Как сообщили в управлении ЖКХ Брестского облисполкома, в январе 2020 года будет сдана в эксплуатацию очередная биогазовая установка Modus Energy. Объект "Беловежа Биогаз" построен в Каменецком районе, сейчас там идут пуско-наладочные работы. Всего на территории области действуют пять биогазовых установок.

 
 
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  Современная биогазовая установка мощностью 2 МВт заработала в Барановичском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Денис...
 
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