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Малорита примет первый форум сельской молодежи Брестской области

20.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Малорите 20-21 декабря пройдет Брестский областной форум сельской молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по делам молодежи облисполкома Игорь Саюк.

Малорита примет первый форум сельской молодежи Брестской области

Для региона это первый опыт организации мероприятия подобного формата. Приглашения для участия в нем получили около 100 молодых людей со всех районов Брестской области. Это учащиеся сельскохозяйственных колледжей и лицеев, молодые специалисты, которые трудятся на предприятиях агропромышленного комплекса, в сферах образования, здравоохранения, торговли и бытового обслуживания, культуры, занимаются предпринимательством.

В первый день форума состоится открытый диалог, центральной темой которого станет улучшение качества жизни в сельской местности. Молодым людям расскажут о перспективах развития сельских территорий, создании там инфраструктуры, проекте "Деревня будущего", мероприятиях для сельской молодежи. Затем участники познакомятся с условиями для работы молодых специалистов в Малоритском районе. Они побывают в одной из школ города, районной больнице, лицее сельскохозяйственного производства. Во второй день молодежь области посетит агрогородок Луково.

Главная цель мероприятия - разработать дорожную карту для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи, а также сотрудничества органов власти, учреждений образования, коммерческих и общественных организаций в работе по социальному развитию села.

Организаторами форума являются Брестский областной и Малоритский районный исполкомы, областная организация ОО "Белорусский республиканский союз молодежи".

 
 
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  В Малорите 20-21 декабря пройдет Брестский областной форум сельской молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по делам молодежи облисполкома Игорь...
 
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