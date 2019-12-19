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В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
20.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: вчера, 19 декабря, в период времени с 22.00 до 23.20 часов на 419 км автодороги М-10 "Кобрин-Гомель-граница РФ" (территория Пинского района между придорожным кафе и путепроводом с автодорогой Р-6) неустановленным автомобилем был совершён наезд на пешехода (1947 г.р. жителя д.Посеничи), который погиб на месте происшествия.
Водитель с места аварии скрылся.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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По предварительной информации: вчера, 19 декабря, в период времени с 22.00 до 23.20 часов на 419 км автодороги М-10 "Кобрин-Гомель-граница РФ" (территория Пинского района...
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