В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: вчера, 19 декабря, в период времени с 22.00 до 23.20 часов на 419 км автодороги М-10 "Кобрин-Гомель-граница РФ" (территория Пинского района между придорожным кафе и путепроводом с автодорогой Р-6) неустановленным автомобилем был совершён наезд на пешехода (1947 г.р. жителя д.Посеничи), который погиб на месте происшествия.





Водитель с места аварии скрылся.





В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.







Если вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете записью видеорегистратора момента аварии, просьба оказать содействие и позвонить по телефону (8016) 236262 или 102.



