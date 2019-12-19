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В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

20.12.2019 11:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: вчера, 19 декабря, в период времени с 22.00 до 23.20 часов на 419 км автодороги М-10 "Кобрин-Гомель-граница РФ" (территория Пинского района между придорожным кафе и путепроводом с автодорогой Р-6) неустановленным автомобилем был совершён наезд на пешехода (1947 г.р. жителя д.Посеничи), который погиб на месте происшествия.

В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Водитель с места аварии скрылся.

В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП


Если вы стали очевидцем данного ДТП или располагаете записью видеорегистратора момента аварии, просьба оказать содействие и позвонить по телефону (8016) 236262 или 102.

В Пинском районе ведётся поиск водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

 
Теги: Гомель
 
 
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  По предварительной информации: вчера, 19 декабря, в период времени с 22.00 до 23.20 часов на 419 км автодороги М-10 "Кобрин-Гомель-граница РФ" (территория Пинского района...
 
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