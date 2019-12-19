Wargaming подала иски к бывшим сотрудникам – и требует до $500 тыс с каждого

Источник материала: KYKY

Wargaming подала иски к своим бывшим сотрудникам, которые сейчас работают в компании Blitz Team. От экс-работников требуют компенсировать до 500 тысяч долларов с каждого человека. Те, в свою очередь, с исками не согласны – и сравнивают кейс со свежим громким делом Rambler и веб-сервиса Nginx, о котором много и часто рассказывают российские СМИ. Разбираемся, что происходит.

Зачем Wargaming пошла на такой шаг

Blitz Team основали полтора года назад Кирилл Поляков и Виктор Клещенко – оба раньше работали в Wargaming. Сейчас WG считает, что Blitz Team для своей мобильной игры Battle Prime взяла движок (то есть базовое программногое обеспечение для игры), который сделали на основе движка известной игры World of Tanks Blitz. Как пишет dev.by, Поляков и Клещенко, будучи еще работниками Wargaming, стояли у истоков World of Tanks Blitz.

Иски WG подала к пяти своим бывшим сотрудникам. Она хочет получить суммарную компенсацию в размере 3,57 миллиона рублей, или около 1,7 миллиона долларов, говорит команда Blitz Team. Вот как свою позицию объясняет Wargaming:

«Компания Wargaming столкнулась с нарушениями своих исключительных прав некоторыми бывшими сотрудниками на территории Беларуси, США и других стран. С целью защиты интеллектуальной собственности было проведено расследование, к которому привлекли независимых экспертов. В ходе расследования были выявлены факты, которые стали причиной обращения в суд и другие компетентные органы.

В 2014 году Wargaming приобрела исключительные права на версию движка DAVA Engine, которая была размещена в 2011 году на GitHub. Эта версия находится в открытом доступе и в настоящее время. Однако, начиная с 2014 года, Wargaming провела большую работу по усовершенствованию технологии. Размещение на GitHub кода DAVA Engine, созданного Wargaming, начиная с 2014 года, не было авторизовано компанией. Wargaming обратилась за защитой нарушенных прав на версии движка DAVA Engine, разработанные компанией после 2014 года, которые не являются Open Source технологией [технологией с открытым кодом]».

Что говорят в Blitz Team

Там возмущаются претензиями Wargaming, винят компанию в юридическом преследовании – и вспоминают уголовное дело в России против веб-сервера Nginx – одного из самых популярных в мире. Если совсем коротко, то холдинг Rambler посчитал, что Nginx должен принадлежать ему: два основателя веб-сервера на момент создания Nginx были сотрудниками Rambler. Мнение холдинга не восприняли в Яндексе, Qiwi, Сбербанке и так далее. Сейчас Rambler обратился в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовный процесс над Nginx, но эксперты считают, что эта просьба ни на что не повлияет.

Еще в сентябре Кирилл Поляков из Blitz Team давал интервью dev.by. Он уверял, что его компания создавала игру с чистого листа: «Мы, когда решили делать свою игру, для чистоты рук решили создать свой движок (и сетевой, и серверный) и написать игру с нуля. Даже по временным рамкам, сеттингу, стилистике она разведена с продуктами Wargaming. Если вы посмотрите нашу игру – она ничьих прав и интересов не ущемляет. Мы следим за кармой. Танков и кораблей в нашей игре нет. Не скрою, есть некоторые вопросы и недопонимания по поводу названия, но я считаю это несколько высосанным из пальца и недостойным обсуждения в компании адекватных людей».