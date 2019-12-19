Почему бывалые водители рекомендуют сверлить дырку в глушителе?

Источник материала: Аргументы и факты

В промозглую осеннюю погоду, когда температура воздуха опускается ниже нуля, холодный запуск мотора сопровождается течью воды из выхлопной трубы. Сначала она вырывается оттуда каплями, повисает на краях и стекает на асфальт, образуя небольшую лужицу. Если нажать на акселератор, то увеличившееся давление выхлопных газов поспособствует еще большему выбрызгиванию воды из труб системы выпуска. Смешавшись с сажей, она оставляет на поверхности дороги черные следы. Так продолжается до тех пор, пока глушитель и резонатор не прогреются до рабочих температур и вода не испарится. В этом случае она выходит в виде белого пара. После следующей ночной стоянки вода в трубах появляется вновь. Откуда же она берется?

Причины образования воды

Всем известно, что при околонулевой температуре на металлических поверхностях часто выпадает роса из холодного воздуха. Высокая влажность и постепенно охлаждающаяся выпускная система автомобиля способствуют образованию такого же конденсата в трубах и скапливанию его во внутренних полостях системы выпуска.

Водяной конденсат может образовываться и по другой причине. Нередко он появляется при работе мотора на некачественном топливе. Несгоревший угарный газ вместе с иными продуктами распада горючего поступает в каталитический нейтрализатор, где он окисляется и дожигается. В процессе поэтапных химических реакций появляются пары воды, которые затем оседают на металлических поверхностях труб выпуска.

Иногда в системе собирается до полулитра воды. При запуске мотора возросшее давление газов сгоняет ее в резонатор или глушитель, где черная от сажи жидкость скапливается в акустических камерах, а потом вырывается наружу. По ее цвету некоторые водители даже оценивают состояние мотора.

Так, если конденсат имеет желто-зеленый окрас, то это свидетельствует о высоком содержании серы. Серый маслянистый оттенок появляется при износе цилиндро-поршневой группы или неполадках в системе зажигания и топливоподачи. Если конденсат синий или красноватый, значит, прохудилась система охлаждения мотора и антифриз попадает в камеры сгорания. Правильный окрас конденсата — только черный.

Закупорка в трубах

Если ночью или утром ударят морозы, то скопившаяся в трубах вода замерзнет и превратится в лед, способный закупорить работу системы выпуска. Вследствие этого в трубах образуются зоны противодавления, мешающие выходу выхлопных газов, вызывающие их застой, отчего могут наблюдаться временные перебои в работе мотора.

На старых машинах, проездивших уже несколько сотен тысяч километров, сажа забивает систему настолько, что остаются лишь узкие каналы для выхода выхлопных газов. Образование там ледяных пробок способствует частому перекрытию каналов, отчего мотор перестает заводиться, как будто выхлопную трубу заткнули.

В редких случаях проржавевшая система выпуска может «взорваться» из-за роста внутреннего давления. С громким выстрелом скопившиеся газы пробивают пробку или прорываются через сгнившие соединения пластин глушителя.

Где сверлить дырку?

По этой причине на старых машинах, эксплуатирующихся более 15 лет и часто испытывающих проблемы с работой двигателя, бывалые автовладельцы советуют просверлить в глушителе небольшое отверстие снизу для выпуска скопившейся воды. Таким образом удастся избежать блокирования системы выхлопа.

На новых машинах такая операция будет бесполезной, так как конденсат, скапливающийся в чистых камерах глушителя, еще не забившихся сажей, не может сильно повредить автомобилю. Вода разве что способствует образованию очагов ржавчины. Просверленное отверстие даже навредит, так как вокруг него пойдут коррозионные кольца, быстро разрушающие металл.

В общем, образование конденсата само по себе не является угрозой для машины. Однако на старых автомобилях, эксплуатируемых зимой, польза от удаления конденсата на ночь очевидна. Отсутствие ледяной пробки поможет испытывать меньше трудностей с холодным пуском мотора утром. А и без того уже проржавевшая система выпуска практически не испортится после появления дренажной воронки.