«Обнаженка из-за отчаяния». Ксения Собчак написала пост о женщинах за сорок и разозлила других звезд

Источник материала: Tut.by

Ведущая, журналист и блогер Ксения Собчак написала провокационный пост, в котором задела чувства женщин старше сорока. По ее мнению, чем больше они выкладывают фотографий в откровенном виде, тем больше кричат о своем отчаянии.

— Давно заметила по фоткам в инстаграме: чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств, то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти, хоти меня скорее». Если начну ежедневно оголяться разными неожиданными местами в сороковник, вы меня просто пристрелите, ладно? — написала Собчак.

Ксения не уточнила, о ком конкретно она написала, но одним из первых на ее пост отреагировал писатель Александр Цыпкин. Он посчитал, что Собчак имела в виду его жену Оксану Лаврентьеву, которая накануне опубликовала откровенное фото.

Фото: скрин инстаграма Ксении Собчак

— Ты о чем, вообще, Саш? Где тут про Оксану? Она разве в отчаянье?— Едко высказалась звезда. — Приходить и писать мне в комментах мат — это самый смешной твой рассказ. «Я бежал за вами два квартала, чтобы сказать, как мне на вас наплевать». Вам все завидуют, это уже весь город знает. Лично я завидую умению все примерять на себя.

Но вслед за Цыпкиным на Ксению обиделась уже Светлана Бондарчук, которая в честь своего 51-летия выложила фото в купальнике и в платье с глубоким вырезом.

— Ксюша, не превращайся в советскую бабушку, у подъезда, на скамейке, с семечками и осуждающую каждую проходящую юбку выше колен, а то мне придется запастись патронами, — написала звезда.

— Любимая, не превращайся в Цыпкина, которому везде кажется, что это про Оксану, — ответила подруге Собчак.

А Ника Белоцерковская, известный издатель, писательница и предприниматель, даже выложила фото в шортах и бикини, сопроводив его гневным постом по поводу высказывания Собчак.

Однако нашлись среди звезд и те, кто с мнением Собчак согласился. Например, Полина Аскери-Белоцерковская тоже отметила, что и в социальных сетях стало слишком много «полуголых женщин».