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В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото

20.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото

В Слуцке возле Центра детского творчества в пятнцу установили композицию Деда Мороза в санях, в этом году рядом с главным новогодним персонажем появилась Снегурочка.

Как сообщалось ранее, световая фигура Снегурочки выполнена из акрила, её высота составляет 1,9 метров. Кроме этого в нынешнем году работники ЖКХ украшают гирляндами опоры на центральной площади.

В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото

В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото

В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото

В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото

В остальном праздничное украшение Слуцка не будет отличаться от предыдущих лет. Новогоднюю иллюминацию в центре города зажгут в субботу, 21 декабря.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В Слуцке возле Центра детского творчества в пятнцу установили композицию Деда Мороза в санях, в этом году рядом с главным новогодним персонажем появилась...
 
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