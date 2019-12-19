В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото

Источник материала: Слуцк Город





В Слуцке возле Центра детского творчества в пятнцу установили композицию Деда Мороза в санях, в этом году рядом с главным новогодним персонажем появилась Снегурочка.

Как сообщалось ранее, световая фигура Снегурочки выполнена из акрила, её высота составляет 1,9 метров. Кроме этого в нынешнем году работники ЖКХ украшают гирляндами опоры на центральной площади.

















В остальном праздничное украшение Слуцка не будет отличаться от предыдущих лет. Новогоднюю иллюминацию в центре города зажгут в субботу, 21 декабря.



Slutsk-Gorod.by