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В центре Слуцка установили фигуры Деда Мороза со Снегурочкой. Фото
20.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Слуцке возле Центра детского творчества в пятнцу установили композицию Деда Мороза в санях, в этом году рядом с главным новогодним персонажем появилась Снегурочка.
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В остальном праздничное украшение Слуцка не будет отличаться от предыдущих лет. Новогоднюю иллюминацию в центре города зажгут в субботу, 21 декабря.
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В Слуцке возле Центра детского творчества в пятнцу установили композицию Деда Мороза в санях, в этом году рядом с главным новогодним персонажем появилась...
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