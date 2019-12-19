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Жуткий и одновременно милый снимок мопса стал вирусным в Сети
Источник материала: Tut.by
Телеведущий Энди Ричтер (Andy Richter)
Этот снимок тут же приобрел популярность и собрал почти 130 тысяч лайков. «Почему это выглядит как сканирование Дарта Вейдера?» — написал один из пользователей. «Отличная рождественская идея для детской комнаты», — ответил другой. «Это уморительно, отвратительно, мило, ужасно», — говорит третий. А некоторые признали, что от этого фото у них будут кошмары.
Так как часть пользователей беспокоилась, все ли нормально с мопсом, Энди опубликовал фото собаки в реальной жизни и заверил, что здоровье питомца в порядке.
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Снимок собрал почти 130 тысяч лайков.
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