Жуткий и одновременно милый снимок мопса стал вирусным в Сети

Источник материала: Tut.by

Телеведущий Энди Ричтер (Andy Richter) опубликовал у себя в Twitter одновременно милый и жуткий рентгеновский снимок мопса своего друга. Об этом пишет Time.

My friend’s pug went to the vet pic.twitter.com/kP4r5o4ZOQ

Этот снимок тут же приобрел популярность и собрал почти 130 тысяч лайков. «Почему это выглядит как сканирование Дарта Вейдера?» — написал один из пользователей. «Отличная рождественская идея для детской комнаты», — ответил другой. «Это уморительно, отвратительно, мило, ужасно», — говорит третий. А некоторые признали, что от этого фото у них будут кошмары.

Так как часть пользователей беспокоилась, все ли нормально с мопсом, Энди опубликовал фото собаки в реальной жизни и заверил, что здоровье питомца в порядке.