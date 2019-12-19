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Жуткий и одновременно милый снимок мопса стал вирусным в Сети

20.12.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеведущий Энди Ричтер (Andy Richter) опубликовал у себя в Twitter одновременно милый и жуткий рентгеновский снимок мопса своего друга. Об этом пишет Time.

Этот снимок тут же приобрел популярность и собрал почти 130 тысяч лайков. «Почему это выглядит как сканирование Дарта Вейдера?» — написал один из пользователей. «Отличная рождественская идея для детской комнаты», — ответил другой. «Это уморительно, отвратительно, мило, ужасно», — говорит третий. А некоторые признали, что от этого фото у них будут кошмары.

Так как часть пользователей беспокоилась, все ли нормально с мопсом, Энди опубликовал фото собаки в реальной жизни и заверил, что здоровье питомца в порядке.

 
 
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