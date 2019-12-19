Источник материала: Новости Волковыска

⚡ У голосового помощника Алиса появились народные сказки на белорусском языке. Одну из них – «Баран бок абадран» – записал музыкант Лявон Вольский❗

Также в репертуаре Алисы есть еще две сказки на белорусском языке. «Сляпы, глухі і бязногі» в исполнении Руси из проекта Shuma и «Піліпка-сынок»: музыканты из группы NaviBand записали её дуэтом. Эти произведения выбрали сами артисты.

«Сказки Алисы слушают всей семьёй, а некоторые взрослые любят их даже больше, чем дети, – говорит директор по развитию Яндекса в Беларуси Евгений Лашкевич. – Народные сказки рассказывают о взаимовыручке, смелости, добре, справедливости – и мы очень рады, что теперь в Беларуси их будут слушать на родном языке».

Послушать сказки на белорусском можно в умных колонках Яндекса: Станции и Станции Мини, а также в приложении Яндекс для iOS и Android, в Браузере, Навигаторе и других устройствах и приложениях Яндекса, где есть Алиса.

Наряду с белорусскими Алиса знает более сотни сказок на русском языке. Некоторые из них рассказывают российские звёзды: Татьяна Лазарева, Алёна Долецкая, Антон Комолов и другие.

Как уточнили в Яндексе, важно, чтобы команда звучала в правильном порядке слов.