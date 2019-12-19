Почти сутки Брест был окутан туманом. Смотрите, как это было эпически

Источник материала: Виртуальный Брест

Слово "эпически" толковый словарь толкует кроме прочего и так - величественно-спокойно. А что, и в самом деле, казалось местами, что жизнь в городе замерла и ограничилась небольшим расстоянием, потому что всё остальное было в "молоке". Смотрим фоточки:











































































