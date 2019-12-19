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Почти сутки Брест был окутан туманом. Смотрите, как это было эпически
20.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Слово "эпически" толковый словарь толкует кроме прочего и так - величественно-спокойно. А что, и в самом деле, казалось местами, что жизнь в городе замерла и ограничилась небольшим расстоянием, потому что всё остальное было в "молоке". Смотрим фоточки:
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Слово "эпически" толковый словарь толкует кроме прочего и так - величественно-спокойно. А что, и в самом деле, казалось местами, что жизнь в городе замерла и...
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