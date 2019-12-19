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"Белнефтехим": цена сырья для белорусских НПЗ за год возросла на 34% (как бы намекает)

20.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Стратегия поэтапного изменения цен на топливо пока остается самым оптимальным вариантом для соблюдения баланса соотношения "цена-качество" продукции белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев. Об этом заявил в интервью журналу "Вестник "Белнефтехима" заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Бунаков, сообщает БЕЛТА.

"Белнефтехим": цена сырья для белорусских НПЗ за год возросла на 34% (как бы намекает)

В республиканском бюджете на 2020 год заложена цена нефти в $60 за баррель, однако, по прогнозам экспертов, она будет расти.

"В декабре 2019 года рост цены нефти продолжился, средняя котировка возросла до $66,3 за баррель, в отдельные пиковые моменты она достигает уже $69 за баррель. С учетом роста котировок нефти (более чем на 15%), негативного влияния налогового маневра и вызванных этим колебаний курса белорусского рубля цена сырья, поставляемого на белорусские НПЗ, возросла на 34% по сравнению с декабрем 2018 года. В результате снижается эффективность нефтепереработки, ведь в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает нефть и другие ресурсы, приобретаемые за валюту", - сказал Андрей Бунаков.

По результатам заседания Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) 5-6 декабря в Вене страны-участницы обязались сократить нефтедобычу в общей сложности на 1,2 млн баррелей в сутки. На рост цены также влияет прогресс в урегулировании торгового спора между США и Китаем и замедление роста нефтедобычи в США. Согласно последним отчетам ОПЕК и информации международных инвестиционных банков, рынок столкнется с дефицитом "черного золота".

"Все эти факторы могут привести к росту котировок, которые превысят $80 за баррель", - отметил Андрей Бунаков.

По его словам, близлежащие европейские рынки в течение года под воздействием роста котировок на нефть провели коррекцию цен на 2-7%. Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. "Реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей", - сказал заместитель председателя концерна.

Белорусские НПЗ системно повышают эффективность и снижают затраты на производство за счет модернизации и реконструкции технологических объектов. Экономический эффект от мероприятий за 2019 год оценивается в $60 млн. На Мозырском НПЗ реализован проект по увеличению производительности комбинированной установки каталитического крекинга, что позволит за счет переработки дополнительного количества гидроочищенного вакуумного газойля повысить выход высоколиквидных нефтепродуктов - автомобильных бензинов.

Также освоено производство автомобильного бензина АИ-100-К5 Евро, предназначенного для заправки высокофорсированных двигателей, новых видов реактивного и дизельного топлива, смазочных масел и битумов. На завершающем этапе находятся два крупных инвестиционных проекта, направленных на увеличение глубины переработки нефти.

 
 
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