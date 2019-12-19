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Volkswagen показал новый хэтчбек на рождественской открытке

20.12.2019 14:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Volkswagen анонсировал выпуск доступного электрического хэтчбека, который расположится в линейке на ступеньку ниже модели ID.3. Изображение такой машины содержится в рождественской открытке, разосланной автомобильным изданием по всему миру.


По данным Autocar, проект компактного электрокара, который построят на упрощенной модульной архитектуре MEB, на данный момент носит название ID. Entry. Прототип автомобиля должен дебютировать в середине следующего года, тогда как серийная модель появится в конце 2021 года или в начале 2022 года.

Автомобиль сможет проехать без подзарядки от 210 до 240 километров. В Volkswagen отметили отсутствие необходимости в использовании очень емкого комплекта батарей, так как в среднем маленький городской электрокар в день проезжает около 25 километров.

На данный момент Volkswagen уже приступил к производству массового электрического хэтчбека ID.3, который стал одной из главных новинок Франкфуртского автосалона. Вслед за ним немцы выпустят кроссовер, минивэн и, возможно, флагманский седан, который станет идеологическим преемником модели Phaeton.

Кроме того, не исключено появление электрического внедорожника. Всего к 2025 году Volkswagen планирует запустить в серию свыше 20 автомобилей с электрическими силовыми установками.

 
 
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Через два года немцы выпустят маленький бюджетный хэтчбек на электрической тяге, который станет «младшей» моделью линейки ID.
 
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