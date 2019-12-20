Социально-экономическое развитие

20 декабря 2019 года состоялось совместное заседание президиума Шарковщинского районного Совета депутатов и Шарковщинского районного исполнительного комитета. В малый зал райисполкома были приглашены члены президиума районного Совета депутатов и члены районного исполнительного комитета.
С докладом «О социально-экономическом развитии Шарковщинского района в 2019 году и прогнозе на 2020 год» выступила заместитель председателя районного исполнительного комитета по экономике Ирена Францевна Буко.
С информацией «О районном бюджете на 2020 год» выступила начальник финансового отдела райисполкома Ирина Ивановна Савицкая.
Председатель Шарковщинского районного исполнительного комитета Дмитрий Михайлович Ломако подвёл итоги уходящего года, акцентируя внимание на достижениях и недоработках, а также поставил конкретные задачи на будущий год.
На совместном заседании присутствовал член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, генеральный директор коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Витебскоблдорстрой» Владимир Семёнович Матвеев.
Александр БАРИЛО.
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