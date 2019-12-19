Как вам? На Минском море предложили сделать нудистский пляж

Источник материала: KYKY

Беларусам остро не хватает нудистского пляжа, которого, похоже, нет ни в одном месте страны (по крайней мере, официального). Но люди предлагают это исправить: они создали петицию с требованием организовать нудистский пляж на Минском море. И, видимо, ждут, чтобы власти успели к лету.

Зачем Беларуси нудистский пляж – объясняют авторы обращения

«В нашей стране имеется достаточное количество людей, которые хотели бы иметь равномерный загар или полноценный отдых без каких-либо предрассудков.

Однако же приходится сталкиваться с тем, что даже на самоорганизованном пляже на Минском море находятся лица, которые приходят пожаловаться на обнаженных людей, потому что им неприятно это лицезреть: их дети якобы получают шок или же они считают это неприемлемым. Также находятся люди, которые караулят посетителей нудистского пляжа и делают снимки, которые впоследствии могут использовать как хотят», – указано в петиции.

Авторы ссылаются на 41-ю статью закона «О местном управлении и самоуправлении». В ней говорится о том, что исполкомы решают, как поступать с природными ресурсами, чтобы это не навредило окружающей среде. Петиция заканчивается словами: «Предлагаем сделать отдельный огороженный пляж на Минском море, где нудисты смогут насладиться полноценным отдыхом, не мешать другим людям, которые не придерживаются этих взглядов, и не быть привлеченными к административной ответственности».

Пока идею о появлении нудистского пляжа разделяют немногие

Вероятнее всего, люди заторопились писать чиновникам зимой, чтобы те успели закрыть вопрос с новым пляжем на Минском море к лету – если, конечно, одобрят инициативу. Сейчас обращение подписали 16 человек. Через 31 день его направят в Минский облисполком. Если хотите поддержать авторов, оставьте и свою подпись по ссылке .

Фото обложки: Мартин Парр.