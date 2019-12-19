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Телеграм-канал: Гуцериев избавлялся от недвижимости в России и скупал в Лондоне

20.12.2019 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последнии годы Михаил Гуцериев сильно пересмотрел места вложения средств.



Как рассказал источник Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ, раньше он один за другим приобретал статусные и дорогие объекты в районе Красной площади, в первую очередь на Тверской улице.  

Однако, в последние годы старался избавиться от них и не покупал новых. Деньги он вкладывал в покупку статусных и дорогих объектов в Лондоне. 

"Не представляешь сколько в Лондоне всего принадлежит Гуцериевым" - отметил источник. 

В одном из таких объектов сейчас пребывает сын Михаила Гуцериева Саид - основной фигурант дела о контрабанде нефти. И, видимо, будет в Англии еще долго. 

Отец же пытается решить проблемы, но пока не очень успешно. 


19 декабря российские следователи подали в суд еще три ходатайства на обыски в рамках дела, в том числе в жилых помещениях, принадлежащих семье Гуцериева.
 
 
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В последнии годы Михаил Гуцериев сильно пересмотрел места вложения средств.
 
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