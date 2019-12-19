Телеграм-канал: Гуцериев избавлялся от недвижимости в России и скупал в Лондоне





"Не представляешь сколько в Лондоне всего принадлежит Гуцериевым" - отметил источник.





Саид - основной фигурант дела о контрабанде нефти . И, видимо, будет в Англии еще долго. В одном из таких объектов сейчас пребывает сын Михаила Гуцериева. И, видимо, будет в Англии еще долго.





Отец же пытается решить проблемы, но пока не очень успешно.









19 декабря российские следователи подали в суд еще три ходатайства на обыски в рамках дела, в том числе в жилых помещениях, принадлежащих семье Гуцериева.













Однако, в последние годы старался избавиться от них и не покупал новых. Деньги он вкладывал в покупку статусных и дорогих объектов в Лондоне.