Отделение по гражданству и миграции Смолевичского РОВД информирует о том, что министром МВД Республики Беларусь генерал-майором милиции Караевым Ю.Х. согласован перенос рабочего дня с четверга 2 января 2020 года на понедельник 30 декабря 2019 года.

Прием граждан в отделении по гражданству и миграции Смолевичского РОВД будет осуществляться:

30 декабря 2019 года с 08.00 часов до 13.00 часов,

31 декабря 2019 года с 08.00 часов до 16.00 часов, обед с 13.00 часов до 14.00 часов. Выходные дни — 1 и 2 января 2020 года.

ОГиМ Смолевичского РОВД.