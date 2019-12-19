Источник материала: Myfin

​В ТРЦ Galleria Minsk появилась интерактивная композиция с гигантской крысой

Над проектом для ТРЦ Galleria Minsk работала команда из 13 человек. Они придумали интерактивную инсталляцию, которая подчеркивает футуристичное пространство торгового центра. Композицию образуют скульптура гигантской серебристой крысы,новогодняя ель и задекорированные пни-сиденья на фоне динамичной стены с ломаной геометрией.



По словам дизайнеров, пространство торгового центра имеет яркий футуристичный дизайн. В первую очередь его создают полигональные линии и зоны, что несвойственно другим торговым комплексам.

«Мы стремились создать арт-инсталляцию, при первом взгляде на которую минчанам было бы понятно, где находится этот объект. Например, стенка, на которой отмечен приближающийся год, перекликается с геометрией потолка. Ломаные линии задействованы также в дизайне гигантской крысы, а на фотозоне возвышается елочка из серебристых и золотых шаров. Круглая форма повторяется и в задекорированных пнях, на которые можно присесть», – объясняют авторы.

Новогоднюю композицию в ТРЦ Galleria Minsk можно использовать для семейных фотоснимков. Также здесь можно спрятать подарок и предложить ребенку его найти. В праздники вокруг инсталляции будут проходить семейные мероприятия.